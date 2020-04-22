Видео: В Египте археологи вскрыли уникальный древний некрополь

Археологическая миссия Министерства туризма и древностей Египта при проведении раскопок в городе Сакаре обнаружила древний некрополь, в котором рядом с людьми были погребены священные животные, включая очень редких.

Как сообщает Archaeology & Arts, раскопки на этом участке в Саккаре начались еще в апреле 2018 года. Они все еще продолжаются. Как раз в эти дни исследователи приступили к третьему этапу работ.

Им удалось найти некрополь, который заметно отличается от других подобных сооружений древнего Египта. Он выполнен в виде рва глубиной 11 метров.

На его дне были обнаружены пять плотно закрытых каменных саркофагов, а также погребальная камера, в которой находилось четыре ниши с деревянными гробами. Кроме того, в этом же некрополе нашлись захоронения людей более поздних периодов.

В одной из упомянутых ниш был обнаружен массивный антропоидный деревянный гроб, украшенный желтыми иероглифами. Возле него археологи нашли 365 фаянсовых ритуальных статуэток, некоторые из которых также украшены иероглифическими надписями.

Здесь же находился маленький деревянный обелиск высотой около 40 см. Все его четыре стороны украшены расписными сценами с изображениями богинь Изиды и Нефтис, а также богов Гора и Осириса.

Среди других обнаруженных артефактов выделяются три глиняных кувшина. В них, вероятно, хранились внутренние органы умерших людей, которые в древнем Египте при мумификации традиционно удаляли из тела.

Также в некрополе было найдено множество мумифицированных птиц и животных, которые почитались в Египте как священные. Некоторые из них в древнеегипетских гробницах встречаются крайне редко.