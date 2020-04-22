Выходит новый сериал со Стычкиным, Матвеевым, Асмус, Верником и Тарасовой

Руководство онлайн-кинотеатра "КиноПоиск HD" некоторое время назад пообещало, что с весны 2020 года будет выпускать по новому сериалу каждые две недели. Обещание выполнено, чему в немалой степени поспособствовала пандемия. И вот после оригинальных сериалов "Последний министр" и "Проект "Анна Николаевна" на платформе выходит новый проект - комедийный веб- сериал "Беезумие", рассказывающий о том, как поставить спектакль в онлайн-пространстве.

В среду на "КиноПоиске" состоится премьера "от автора "Слуги народа" и продюсера "Триггера", как позиционирует проект сайт. Все потому, что сценаристом "Беезумия" является Александр Матвеев ("Слуга народа") вместе с соавторами из творческого объединения Headlights, а автором идеи и креативным продюсером - Александра Ремизова ("Триггер").

В веб-сериале Игорь Верник, Евгений Стычкин, Максим Матвеев, Кристина Асмус, а Аглая Тарасова играют актеров под своими реальными именами, как и Александр Молочников - режиссера.

По сюжету модный московский режиссер горит желанием поставить новый спектакль. Но, как назло, все заперты по домам, и сам он застрял где-то за границей. Вместе с известными артистами ему приходится репетировать удаленно. Правда, не все идет по плану, потому что отношения, секс и родители теперь тоже онлайн. Да и сам спектакль добавляет безумия, ведь в главной роли - настоящая овца.

"Этот сериал об артистах, которые привыкли работать без выходных, всегда быть в центре внимания, а теперь вынуждены сидеть дома. Одиночество сводит их с ума: они становятся в буквальном смысле безумными и жаждут работать - репетировать, выплескивать актерскую энергию и получать обратную реакцию в виде лайков и комментариев о том, как они прекрасны", - скзал Молочников.

"Главные герои нашего сериала - известные актеры, и было бы глупо звать на их роль кого-то другого. Но скажем прямо: не все участники нашего "Беезумия" также обезумели. Они играют не столько самих себя, сколько свою пародию", - отметил режиссер.

Сериал состоит из восьми эпизодов по 15-20 минут. Новые серии будут выходить каждую неделю.

Другие актеры в изоляции не скучают, а ищут себе применение. На YouTube-канале KARANTIN PRODUCTION в среду пройдет премьера вертикального сериал "Изолированные", снятого инициативной группой актеров, которые находятся в изоляции больше месяца. Автор идеи и режиссер Галия Фатхутдинова находилась в Китае во время пика распространения вируса. Благодаря продолжительному личному опыту в изоляции и наблюдениям, вернувшись в Россию, режиссер начала писать сценарий будущего веб-сериала еще в марте. По сюжету из-за вируса, стремительно распространившегося по всему миру, жители мегаполиса находятся в принудительной изоляции, не имея возможности выходить из дома в течение трех месяцев. Зрители увидят, как за это время люди научились жить в онлайн: любить, ненавидеть, работать, изменять близким, искать себя, верить, надеяться и ждать. Каждые серии отличаются друг от друга сюжетными линиями и жанрами (триллер, комедия, драмеди, мелодрама, хоррор), но одновременно связаны между собой одним обстоятельством - карантин. В съемках приняли участие российские актеры. В последующих эпизодах появятся исполнители из Эстонии, Китая и США.