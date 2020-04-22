За сутки в России подтверждено 5236 случаев COVID-19 в 78 регионах

Оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом отмечает, что в числе выявленных случаев 43,4 процента были без клинических проявлений.
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
В целом распределение по субъектам такое:
- Москва - 2548
- Московская область - 631
- Санкт-Петербург - 294
- Рязанская область - 76
- Республика Татарстан - 75
- Калужская область - 72
- Мурманская область - 71
- Нижегородская область - 69
- Приморский край - 62
- Тульская область - 52
- Ростовская область -52
- Брянская область - 49
- Республика Дагестан - 46
- Республика Ингушетия - 43
- Ленинградская область - 41
- Орловская область - 40
- Карачаево-Черкесская Республика - 39
- Смоленская область - 36
- Курская область - 34
- Республика Северная Осетия - 34
- Удмуртская Республика - 34
- Республика Мордовия - 30
- Пермский край - 29
- Тюменская область - 29
- Хабаровский край - 29
- Кировская область - 28
- Оренбургская область - 28
- Республика Бурятия - 28
- Тверская область - 27
- Чувашская Республика - 27
- Новгородская область - 26
- Воронежская область - 25
- Республика Башкортостан - 25
- Липецкая область - 24
- Кабардино-Балкарская Республика - 23
- Белгородская область - 22
- Республика Марий Эл - 22
- Саратовская область - 22
- Красноярский край - 22
- Республика Коми - 20
- Чеченская Республика - 20
- Краснодарский край - 20
- Калининградская область - 19
- Тамбовская область - 18
- Пензенская область - 16
- Новосибирская область - 16
- Камчатский край - 15
- Владимирская область - 13
- Ивановская область - 12
- Самарская область - 12
- Ярославская область - 11
- Республика Калмыкия - 11
- Ставропольский край - 11
- Астраханская область - 11
- Волгоградская область - 11
- Забайкальский край - 11
- Свердловская область - 10
- Челябинская область - 10
- Ульяновская область - 9
- Алтайский край - 9
- Кемеровская область - 9
- Еврейская АО - 9
- Костромская область - 7
- Вологодская область - 7
- Иркутская область - 7
- Ханты-Мансийский АО - 6
- Томская область - 6
- Республика Адыгея - 5
- Республика Саха (Якутия) - 5
- Псковская область - 4
- Омская область - 4
- Чукотский АО - 4
- Ямало-Ненецкий АО - 3
- Республика Хакасия - 3
- Амурская область - 3
- Архангельская область - 2
- Магаданская область - 2
- г. Севастополь - 1
Всего в России зарегистрировано 57 999 случаев (+9,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано 547 выздоровевших человек:
- Москва - 210
- Санкт-Петербург - 47
- Мурманская область - 24
- Нижегородская область - 21
- Курская область - 15
- Ленинградская область - 15
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 15
- Республика Башкортостан - 14
- Оренбургская область - 12
- Красноярский край - 11
- Республика Бурятия - 11
- Ставропольский край - 10
- Вологодская область - 10
- Республика Ингушетия - 8
- Московская область - 7
- Ханты-Мансийский автономный округ - 7
- Пермский край - 7
- Рязанская область - 6
- Саратовская область - 6
- Волгоградская область - 5
- Республика Адыгея - 5
- Республика Чувашия - 5
- Свердловская область - 5
- Тамбовская область - 5
- Ярославская область - 5
- Кировская область - 4
- Брянская область - 4
- Астраханская область - 4
- Новосибирская область - 4
- Приморский край - 4
- Тульская область - 3
- Республика Татарстан - 3
- Кабардино-Балкарская Республика - 3
- Архангельская область - 3
- Челябинская область - 3
- Республика Калмыкия - 3
- Севастополь - 3
- Краснодарский край - 2
- Ростовская область - 2
- Хабаровский край - 2
- Липецкая область - 2
- Ульяновская область - 2
- Еврейский автономный округ - 2
- Республика Мордовия - 1
- Калининградская область - 1
- Белгородская область - 1
- Удмуртская Республика - 1
- Иркутская область - 1
- Забайкальский край - 1
- Республика Крым - 1
- Омская область - 1.
За весь период выписано по выздоровлению по России - 4 420.
За сутки умерли 57 человек с коронавирусом:
- Москва - 28
- Московская область - 7
- Краснодарский край - 3
- Республика Ингушетия - 3
- Санкт-Петербург - 3
- Калужская область - 2
- Волгоградская область - 1
- Воронежская область - 1
- Кировская область - 1
- Нижегородская область - 1
- Орловская область - 1
- Республика Адыгея - 1
- Республика Коми - 1
- Ставропольский край - 1
- Тульская область - 1
- Ханты-Мансийский автономный округ - 1
- Чеченская Республика - 1
По России в целом умерли за весь период 513 человек.