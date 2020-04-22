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22.04.2020 10:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки в России подтверждено 5236 случаев COVID-19 в 78 регионах

Текст: Любовь Проценко
Оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом отмечает, что в числе выявленных случаев 43,4 процента были без клинических проявлений.
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
В целом распределение по субъектам такое:
  1. Москва - 2548
  2. Московская область - 631
  3. Санкт-Петербург - 294
  4. Рязанская область - 76
  5. Республика Татарстан - 75
  6. Калужская область - 72
  7. Мурманская область - 71
  8. Нижегородская область - 69
  9. Приморский край - 62
  10. Тульская область - 52
  11. Ростовская область -52
  12. Брянская область - 49
  13. Республика Дагестан - 46
  14. Республика Ингушетия - 43
  15. Ленинградская область - 41
  16. Орловская область - 40
  17.  Карачаево-Черкесская Республика - 39
  18. Смоленская область - 36
  19.  Курская область - 34
  20. Республика Северная Осетия - 34
  21.  Удмуртская Республика - 34
  22. Республика Мордовия - 30
  23. Пермский край - 29
  24. Тюменская область - 29
  25. Хабаровский край - 29
  26. Кировская область - 28
  27.  Оренбургская область - 28
  28.  Республика Бурятия - 28
  29. Тверская область - 27
  30.  Чувашская Республика - 27
  31.  Новгородская область - 26
  32. Воронежская область - 25
  33. Республика Башкортостан - 25
  34. Липецкая область - 24
  35. Кабардино-Балкарская Республика - 23
  36.  Белгородская область - 22
  37. Республика Марий Эл - 22
  38. Саратовская область - 22
  39. Красноярский край - 22
  40. Республика Коми - 20
  41. Чеченская Республика - 20
  42. Краснодарский край - 20
  43. Калининградская область - 19
  44.  Тамбовская область - 18
  45.  Пензенская область - 16
  46.  Новосибирская область - 16
  47.  Камчатский край - 15
  48. Владимирская область - 13
  49. Ивановская область - 12
  50. Самарская область - 12
  51. Ярославская область - 11
  52. Республика Калмыкия - 11
  53. Ставропольский край - 11
  54.  Астраханская область - 11
  55. Волгоградская область - 11
  56.  Забайкальский край - 11
  57.  Свердловская область - 10
  58.  Челябинская область - 10
  59.  Ульяновская область - 9
  60.  Алтайский край - 9
  61.  Кемеровская область - 9
  62.  Еврейская АО - 9
  63.  Костромская область - 7
  64. Вологодская область - 7
  65. Иркутская область - 7
  66.  Ханты-Мансийский АО - 6
  67.   Томская область - 6
  68. Республика Адыгея - 5
  69. Республика Саха (Якутия) - 5
  70. Псковская область - 4
  71.  Омская область - 4
  72.  Чукотский АО - 4
  73.  Ямало-Ненецкий АО - 3
  74.  Республика Хакасия - 3
  75.  Амурская область - 3
  76.  Архангельская область - 2
  77. Магаданская область - 2
  78. г. Севастополь - 1

Всего в России зарегистрировано 57 999 случаев (+9,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано 547 выздоровевших человек:
  1. Москва - 210
  2. Санкт-Петербург - 47
  3. Мурманская область - 24
  4. Нижегородская область - 21
  5. Курская область - 15
  6. Ленинградская область - 15
  7. Ямало-Ненецкий автономный округ - 15
  8. Республика Башкортостан - 14
  9. Оренбургская область - 12
  10. Красноярский край - 11
  11. Республика Бурятия - 11
  12. Ставропольский край - 10
  13. Вологодская область - 10
  14. Республика Ингушетия - 8
  15. Московская область - 7
  16. Ханты-Мансийский автономный округ - 7
  17. Пермский край - 7
  18. Рязанская область - 6
  19. Саратовская область - 6
  20. Волгоградская область - 5
  21. Республика Адыгея - 5
  22. Республика Чувашия - 5
  23. Свердловская область - 5
  24. Тамбовская область - 5
  25. Ярославская область - 5
  26. Кировская область - 4
  27. Брянская область - 4
  28. Астраханская область - 4
  29. Новосибирская область - 4
  30. Приморский край - 4
  31. Тульская область - 3
  32. Республика Татарстан - 3
  33. Кабардино-Балкарская Республика - 3
  34. Архангельская область - 3
  35. Челябинская область - 3
  36. Республика Калмыкия - 3
  37. Севастополь - 3
  38. Краснодарский край - 2
  39. Ростовская область - 2
  40. Хабаровский край - 2
  41. Липецкая область - 2
  42. Ульяновская область - 2
  43. Еврейский автономный округ - 2
  44. Республика Мордовия - 1
  45. Калининградская область - 1
  46. Белгородская область - 1
  47. Удмуртская Республика - 1
  48. Иркутская область - 1
  49. Забайкальский край - 1
  50. Республика Крым - 1
  51. Омская область - 1.

За весь период выписано по выздоровлению по России - 4 420.

За сутки умерли 57 человек с коронавирусом:
  1. Москва - 28
  2. Московская область - 7
  3. Краснодарский край - 3
  4. Республика Ингушетия - 3
  5. Санкт-Петербург - 3
  6. Калужская область - 2
  7. Волгоградская область - 1
  8. Воронежская область - 1
  9. Кировская область - 1
  10. Нижегородская область - 1
  11. Орловская область - 1
  12. Республика Адыгея - 1
  13. Республика Коми - 1
  14. Ставропольский край - 1
  15. Тульская область - 1
  16. Ханты-Мансийский автономный округ - 1
  17. Чеченская Республика - 1

По России в целом умерли за весь период 513 человек.

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