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22.04.2020 23:00
Рубрика: Экономика

Маска снизит налог

Закупать средства защиты стало выгодно
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Столичный выпуск № 89(8143)
Президент подписал закон, вносящий изменения во вторую часть Налогового кодекса.

В частности, теперь предприятия и организации, которые тратят средства на закупку для своих сотрудников средств индивидуальной защиты, получат преференции в виде уменьшения базы по налогу на прибыль. Иными словами, на те средства, на которые они закупят маски, антисептики, тест-системы, термометры для безопасности своих сотрудников, им уменьшат размер налога на прибыль.

Фото: iStock
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"В годовом исчислении налоговые поступления в бюджет по налогу на прибыль организаций на 1 января 2020 года составили 8498 млрд рублей. Соответственно, включение в состав расходов при исчислении налога на прибыль организаций затрат на приобретение средств индивидуальной защиты, а также тест-систем для диагностики COVID-19 позволит налогоплательщикам высвободить денежных средств в размере не менее 20 процентов от их общей стоимости", - поясняет доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

Экономика Финансы Налоги Президент Налоговое законодательство Законопроекты и комментарии

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