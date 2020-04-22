В частности, теперь предприятия и организации, которые тратят средства на закупку для своих сотрудников средств индивидуальной защиты, получат преференции в виде уменьшения базы по налогу на прибыль. Иными словами, на те средства, на которые они закупят маски, антисептики, тест-системы, термометры для безопасности своих сотрудников, им уменьшат размер налога на прибыль.

"В годовом исчислении налоговые поступления в бюджет по налогу на прибыль организаций на 1 января 2020 года составили 8498 млрд рублей. Соответственно, включение в состав расходов при исчислении налога на прибыль организаций затрат на приобретение средств индивидуальной защиты, а также тест-систем для диагностики COVID-19 позволит налогоплательщикам высвободить денежных средств в размере не менее 20 процентов от их общей стоимости", - поясняет доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.