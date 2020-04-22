"Белый снег" для Елены Вяльбе

На стадионе "Тирвас" в городе Кировске Мурманской области завершился основной этап съемок нового фильма Николая Хомерики "Белый снег". Он - о лучшей лыжнице XX века Елене Вяльбе.

Елена Вяльбе призналась, что на съемках у нее не раз появлялись слезы на глазах. Роман Щербенков

Народный артист Беларуси Владимир Гостюхин сыграл тренера прославленной спорт­сменки. В других ролях заняты Ольга Лерман, Александр Устюгов, Анна Уколова, Надежда Маркина, Дарья Екамасова... В работе над сценарием принимал участие талантливый белорусский драматург Андрей Курейчик. К слову, по его произведениям сняты фильмы "Движение вверх", "Елки", "Любовь-морковь". Андрей Курейчик живет в Минске. Он окончил с отличием юридический факультет Белорусского госуниверситета и аспирантуру журфака. Режиссерскую стажировку проходил в МХАТ имени Чехова, где его педагогом был народный артист СССР Олег Табаков. Супруга Андрея Ольга - актриса Купаловского театра. У творческой пары трое детей. Общий сбор в прокате фильмов, созданных по сценариям Андрея, составил 62 млн долларов.

Елена Вяльбе вошла в историю в 1997 году, когда на чемпионате мира по лыжным гонкам в Норвегии установила абсолютный рекорд - завоевала пять золотых медалей из пяти.

В Кировске проходили съемки именно того, золотого чемпионата. Стадион "Тирвас" на несколько месяцев превратился в стадион норвежского Тронхейма, где легендарная спортсменка и завоевала все свои награды.

- Кировск оказался отличной локацией для съемок Норвегии, поскольку и природа, и ландшафт здесь очень схожи с видами Тронхейма, - рассказывает креативный продюсер проекта Марат Ким. - Такие же елки, такие же горы… Кроме того, здесь очень симпатичный стадион.

Для того чтобы лучше подготовиться к съемкам, а также вжиться в роли своих героинь, все пять актрис картины в течение шести месяцев проходили специальную подготовку на лыжной базе в Подмосковье под руководством профессионального тренера Дмитрия Воронина. Девушки овладели лыжной техникой настолько, что зачастую им даже не нужны были дублеры.

Елена Вяльбе присутствовала на съемках и очень высоко оценила спортивные достижения актрис. Чемпионка помогала им не только ценными спортивными советами, но и подсказывала, как лучше выстроить тот или иной диалог.

- Мне очень понравилось быть на съемках, - рассказала Елена Вяльбе. - Я получила настоящий драйв от процесса, а несколько сцен даже вызвали у меня слезы на глазах. Здорово, что я могу участвовать в работе съемочной группы, высказывать свое мнение, подсказывать, как сделать лучше. Это будет честный фильм о том, что было, поэтому, я надеюсь, он найдет отклик в сердцах зрителей.

Елена рассказала, чем она занимается во время самоизоляции. Оказывается, танцует с семьей под песню Little Big, которая должна была поехать на Евровидение-2020, но из-за пандемии конкурс был отменен.