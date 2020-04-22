Здание из зеркал внесли в Книгу рекордов Гиннесса

Архитектурное чудо, построенное в Саудовской Аравии, внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Концертный зал "Марайя" стал самым большим в мире зеркальным зданием. Его площадь составляет почти 10 тысяч метров. Гигантский куб расположился в центре пустыни Аль-Ула.

Название здания переводится с арабского как "зеркало" или "отражение". Благодаря этому материалу оно практически невидимо. В этом и был замысел архитекторов, которые хотели подчеркнуть естественную красоту пустыни, богатой археологическими памятниками, первое место среди которых занимает древний город Мадаин-Салех, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Аль-Ула - это место мирового наследия, и это наш проект XXI века. Мы стремились создать культурный центр для проведения мероприятий мирового класса, спектаклей, праздников и деловых встреч. "Марайя" - это место, которое объединяет природу, культуру и человечество", - отметили в Королевской комиссии по пустыне Аль-Ула.