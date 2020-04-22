Зеленский позвал Саакашвили в правительство

Михаил Саакашвили получил предложение от президента Украины Владимира Зеленского занять пост вице-премьера по реформам в правительстве страны. Об этом экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области написал на своей странице в Facebook.

Эту информацию подтвердил и глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает "Интерфакс-Украина". Ожидается, что 24 апреля Саакашвили будет присутствовать на заседании фракции в Раде, где расскажет о своих планах и ответит на вопросы. Не исключено, что Рада соберется в тот же день на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть назначение Саакашвили на пост вице-премьера.

"Вместе с командой президента я готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе, для того чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами. Я надеюсь быть надежным членом команды и пригодится народу Украины, сделав что-то полезное для людей", - написал политик у себя в Facebook.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский заявил 22 апреля, что Еврокомиссия одобрила решение выделить Киеву 1,2 миллиарда евро для помощи на время борьбы с коронавирусом. Однако эти средства будут выделены только после выполнения всех требований МВФ.

"Предложение Еврокомиссии в дальнейшем должны одобрить Европейский парламент и Совет ЕС, - сказано в пресс-релизе, распространенном пресс-службой президента Украины. - Еврокомиссия рассчитывает на быстрое одобрение, учитывая актуальность проблемы. Как только это произойдет, первый транш может быть выделен как можно скорее без дополнительных условий. Второй транш может быть предоставлен после выполнения согласованного с ЕС перечня индикаторов уже в четвертом квартале 2020-го или первой половине 2021 года. Как и в случае с обычной макрофинансовой помощью ЕС, транши будут зависеть также от удовлетворительного прогресса страны-партнера в выполнении программы МВФ и использовании средств фонда".