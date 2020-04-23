"Аэрофлот" сократит количество полетов в мае

Авиакомпания "Аэрофлот" в мае сократит количество полетов по внутрироссийским рейсам, сообщил перевозчик.

Изменения в полетную программу по России на май внесены в связи с ограниченным спросом на внутренние авиаперевозки из-за принятых ограничений на передвижения, пояснили в компании.

"Пассажирам отмененных рейсов будет предложено перебронирование на выполняемые рейсы", - отметили в компании. Статус бронирования можно проверить на сайте перевозчика в разделе "Управление бронированием".

Сейчас "Аэрофлот" выполняет рейсы по более чем 50 направлениям. Больше всего рейсов выполняется в Санкт-Петербург (42 рейса в неделю) и в Симферополь (34 рейса в неделю).

По оценкам экспертов, спрос на авиаперевозки снизился на 90%. Как поясняли "РГ" в некоторых аэропортах, полеты сократили также другие авиакомпании.

По данным онлайн-сервиса "Радар надежды" компании "Туту.ру", на 23 апреля по России выполняется 236 рейсов из 2642. При этом, на 7 апреля было открыто 399 рейсов.