Американские университеты вернут госпомощь в казну

После выступления Дональда Трампа Гарвард отказался от "коронавирусных" денег государства.

Гарвардский университет, считающийся самым капитализированным вузом в мире с фондом почти в 41 миллиард долларов, особо и не рассчитывал на финансовую помощь государства в эти кризисные дни. Однако по одобренной конгрессом схеме распределения госпомощи (свыше 2 триллионов долларов) это элитное учебное заведение должно было получить некую сумму из пакета в 31 миллиард, предназначенного для школ и высших учебных заведений.

Руководство университета заявило, что выделенные 8,6 миллиона долларов оно намерено потратить на поддержку студентов, которые из-за пандемии оказались в тяжелом финансовом положении. Словом, отказываться от государственных денег Гарвард в начале недели еще не собирался.

Подобные аргументы никак не успокоили президента Дональда Трампа. На днях, выступая в Белом доме, он заявил: "Я хочу, чтобы Гарвард вернул деньги, окей?" . Иначе, продолжил он, мы тоже не выполним "какие-то вещи". На что намекал президент, пишет еженедельник "Шпигель", так и осталось загадкой.

Но, так или иначе, слова Трампа подействовали. Гарвард отказался от предоставленных средств и заверил, что поддержит нуждающихся студентов из своих резервов.

На пресс-конференции в среду Трамп поблагодарил гарвардцев за этот поступок. Также в начале недели от государственной помощи отказались Стэнфордский и Принстонский университеты.