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23.04.2020 19:09
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Американский нефтегазовый гигант начал новый проект в Китае

Американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil запустила работу своего единственного финансируемого в Китае химического комплекса в городе Хуэйчжоу провинции Гуандун, сообщает в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Проект с общим объемом инвестиций около 10 миллиардов долларов США будет завершен в два этапа.
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Из-за пандемии коронавирусной пневмонии в режиме телемоста состоялась особая, "облачная" церемония открытия. В телемосте участвовали несколько площадок: нефтехимический промышленный парк "Даявань" в Хуэйчжоу, Пекин и Даллас.

Пандемию переживает весь мир, и именно в это непростое время крупнейшая корпорация ExxonMobil приняла решение о расширении инвестиционной деятельности в Китае и длительном вложении средств. Это говорит о том, что нефтехимический гигант уверен в оптимистичных перспективах китайской экономики.

По мнению аналитиков, уверенность иностранных инвесторов в дальнейшем развитии Китая основана на видимом росте "жесткой" и "мягкой" сил страны. Китай обладает не только совершенной инфраструктурой и необходимыми условиями для регионального экономического развития, но и демонстрирует открытость, улучшая деловой климат и содействуя иностранным инвестициям.

Как отметил главный исполнительный директор компании ExxonMobil Даррен Вудс, помимо положительного воздействия развитой инфраструктуры на экономический рост, закон КНР об иностранных инвестициях от 1 января 2020 года также способствует повышению конкурентоспособности национальной экономики. "Все это создает условия, которые позволяют ExxonMobil продолжать стратегию долгосрочного инвестирования в Китае", резюмировал Даррен Вудс.

После вспышки эпидемии некоторые американские политики начали говорить об "отрыве" Китая от США. Они даже предложили правительству США обдумать "оплату по счету" за вывод американских компаний из Китая.

Решение американского химического гиганта о начале проекта в Китае стало ответом для тех политических фигур в Америке, которые выступают за исключение Китая из глобальной производственной цепи. Начало проекта также продемонстрировало, что иностранные инвесторы не могут так просто отказаться от огромного рынка страны с населением 1,4 миллиарда человек. По мнению аналитиков JP Morgan, Китай первым выйдет из экономического спада, вызванного пандемией коронавируса.

Благоприятная тенденция долгосрочного развития китайской экономики не изменится. Не изменится и то, что Китай - один из ключевых игроков глобальной производственной цепи и крупнейший в мире регион по объему притока иностранных инвестиций.

В будущем двери Китая раскроются еще шире. Дальновидные решения трансграничных компаний поднимут выгоду от участия в процессе восстановления и развития китайской экономики.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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