Автотранспорт поддерживает здоровье экономики

Эксперты разных уровней уже публиковали свои прогнозы относительно того, какие отрасли больше других пострадают от пандемии. Меньше всего, по их мнению, она может отразиться на фармацевтике, телекоммуникациях, продуктовом ретейле, производстве упаковки, переработке мусора. Среди наиболее пострадавших секторов значатся непродуктовый ретейл, автопром, туризм и транспорт.

Однако транспорт - отрасль экономики довольно объемная и разнообразная. Пассажирские перевозки любым видом транспорта из-за соблюдения режима самоизоляции, безусловно, потеряют в объемах, и сильно. В грузовом сегменте все зависит от вида транспорта и характера груза. Например, в доставке потребительских товаров в условиях ограниченных возможностей авиатранспорта, основная нагрузка легла именно на автомобили. Причем это касается не только нашей страны: в США, например, с марта общий объем автоперевозок подрос на треть. Хотя к некоторых сегментах он упал чуть ли не до нуля.

У нас тоже дела обстоят по-разному. С начала пандемии заметно увеличился автомобильный трафик в пищевом сегменте. Ретейлерам необходимо чаще пополнять запасы в связи с повышенным спросом на продукты питания и товары первой необходимости, сообщил "РГ" глава федеральной логистической компании IML в Санкт-Петербурге Виталий Легошин. В non-food сегменте рост выражен не так сильно, но положительная динамика есть, поскольку самоизоляция стимулирует развитие онлайн-шопинга. Как следствие, растет трафик интернет-магазинов, площадок онлайн-продаж, что увеличивает нагрузку на логистику.

При этом кризис вызвал дисбаланс грузопотоков, связанный с изменением потребительского спроса. В лидеры по объему доставок вышли средства личной защиты (плюс 213 процентов), косметика (плюс 186 процентов), детские товары (плюс 164), книги (плюс 157), спортивный инвентарь (плюс 146) и электроника (плюс 139 процентов). Для фармацевтических и алкогольных компаний карантин открыл возможность выйти в онлайн. Поэтому в работе логистической компании задействованы все сотрудники (офисные - на удаленке), и ведется постоянный поиск новых работников склада, водителей и курьеров. Всем работникам "в поле" выдаются маски, перчатки и антисептические средства.

А вот в компании FM Logistic, как сообщил директор по закупкам транспортных услуг Эдуард Миронов, наблюдается определенный спад: закрытие большой части офлайн-магазинов не компенсируется развитием онлайн-торговли. "Уже наблюдается сокращение интенсивности использования автотранспортной техники на 10-15 процентов", - отмечает менеджер.

Согласно исследованию одного из автомобилестроительных концернов, более 70 процентов водителей грузовиков продолжают выполнять регулярные рейсы. Треть из них вообще не ощущают влияния пандемии в ежедневной работе, 15 процентов испытывают незначительные трудности и только менее 10 процентов сетуют на сильное влияние коронавируса на рабочие процессы. В основном это локальные ограничения в виде пропусков для грузоперевозчиков.

Безусловно признавая необходимость определенных мер контроля за перемещением транспорта, перевозчики тем не менее уверены, что для грузовиков они излишни: все легальные транспортные средства уже зарегистрированы в системе "Платон". А сейчас водителю при транзите через несколько регионов надо устанавливать отдельные мобильные приложения, запоминать короткие номера или адреса сайтов регионов, оперативно отслеживать законодательную ситуацию в каждом регионе доставки… А ведь ему надо и на дорогу смотреть, и груз вовремя привезти.

У международных автоперевозчиков в это время образовались сложности с получением виз, решением проблемы занимается МИД РФ.

Комментарий

Умберто де Претто,

генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта (IRU):

- Нынешняя ситуация лишний раз подчеркивает, что предприятия автотранспорта и его работники играют чрезвычайно важную роль в перевозке товаров первой необходимости, сохранении достойного уровня жизни. Поддержка жизнестойкости цепочек поставок и мобильности, а также отнесение автомобильных перевозок к категории ключевых услуг должны стать приоритетными задачами правительственных и международных структур. Их выполнение будет содействовать скорейшему восстановлению мировой экономики.