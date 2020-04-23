Автотранспорт поддерживает здоровье экономики

Однако транспорт - отрасль экономики довольно объемная и разнообразная. Пассажирские перевозки любым видом транспорта из-за соблюдения режима самоизоляции, безусловно, потеряют в объемах, и сильно. В грузовом сегменте все зависит от вида транспорта и характера груза. Например, в доставке потребительских товаров в условиях ограниченных возможностей авиатранспорта, основная нагрузка легла именно на автомобили. Причем это касается не только нашей страны: в США, например, с марта общий объем автоперевозок подрос на треть. Хотя к некоторых сегментах он упал чуть ли не до нуля.
У нас тоже дела обстоят по-разному. С начала пандемии заметно увеличился автомобильный трафик в пищевом сегменте. Ретейлерам необходимо чаще пополнять запасы в связи с повышенным спросом на продукты питания и товары первой необходимости, сообщил "РГ" глава федеральной логистической компании IML в Санкт-Петербурге Виталий Легошин. В non-food сегменте рост выражен не так сильно, но положительная динамика есть, поскольку самоизоляция стимулирует развитие онлайн-шопинга. Как следствие, растет трафик интернет-магазинов, площадок онлайн-продаж, что увеличивает нагрузку на логистику.
При этом кризис вызвал дисбаланс грузопотоков, связанный с изменением потребительского спроса. В лидеры по объему доставок вышли средства личной защиты (плюс 213 процентов), косметика (плюс 186 процентов), детские товары (плюс 164), книги (плюс 157), спортивный инвентарь (плюс 146) и электроника (плюс 139 процентов). Для фармацевтических и алкогольных компаний карантин открыл возможность выйти в онлайн. Поэтому в работе логистической компании задействованы все сотрудники (офисные - на удаленке), и ведется постоянный поиск новых работников склада, водителей и курьеров. Всем работникам "в поле" выдаются маски, перчатки и антисептические средства.
А вот в компании FM Logistic, как сообщил директор по закупкам транспортных услуг Эдуард Миронов, наблюдается определенный спад: закрытие большой части офлайн-магазинов не компенсируется развитием онлайн-торговли. "Уже наблюдается сокращение интенсивности использования автотранспортной техники на 10-15 процентов", - отмечает менеджер.
Согласно исследованию одного из автомобилестроительных концернов, более 70 процентов водителей грузовиков продолжают выполнять регулярные рейсы. Треть из них вообще не ощущают влияния пандемии в ежедневной работе, 15 процентов испытывают незначительные трудности и только менее 10 процентов сетуют на сильное влияние коронавируса на рабочие процессы. В основном это локальные ограничения в виде пропусков для грузоперевозчиков.
Безусловно признавая необходимость определенных мер контроля за перемещением транспорта, перевозчики тем не менее уверены, что для грузовиков они излишни: все легальные транспортные средства уже зарегистрированы в системе "Платон". А сейчас водителю при транзите через несколько регионов надо устанавливать отдельные мобильные приложения, запоминать короткие номера или адреса сайтов регионов, оперативно отслеживать законодательную ситуацию в каждом регионе доставки… А ведь ему надо и на дорогу смотреть, и груз вовремя привезти.
У международных автоперевозчиков в это время образовались сложности с получением виз, решением проблемы занимается МИД РФ.
Умберто де Претто,
генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта (IRU):
- Нынешняя ситуация лишний раз подчеркивает, что предприятия автотранспорта и его работники играют чрезвычайно важную роль в перевозке товаров первой необходимости, сохранении достойного уровня жизни. Поддержка жизнестойкости цепочек поставок и мобильности, а также отнесение автомобильных перевозок к категории ключевых услуг должны стать приоритетными задачами правительственных и международных структур. Их выполнение будет содействовать скорейшему восстановлению мировой экономики.