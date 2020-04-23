Банки сообщили о росте числа мошенничеств во время самоизоляции

Центральный Банк России (ЦБ) с февраля по начало апреля 2020 года зафиксировал более 2,2 тысячи поддельных сайтов, которые использовали тему пандемии, а несколько крупных банков сообщили о росте числа мошенничеств против своих клиентов, сообщает РБК.

В ЦБ также напомнили о новых мошеннических схемах, в которых используется тема COVID-19, при этом в банке прогнозируют появления новых приемов введения граждан в заблуждение.

ВТБ и Промсвязьбанк, по данным издания, зафиксировали рост числа мошенничеств против своих клиентов в период самоизоляции. В основном, по словам представителей банков, злоумышленники используют телефонные звонки и эксплуатируют негативные новости о коронавирусе и об экономике в целом. В частности, как отметили в ВТБ, число попыток мошеннических действий в отношении клиентов банка в первой половине апреля выросло более чем на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего месяца. В Промсвязьбанке сообщили об увеличении этого показателя за последний месяц примерно на треть.

Эксперты в области кибербезопасности фиксируют рост числа краж данных и денег также через письма о коронавирусе.

В ЦБ напомнили, что в 2019 году злоумышленники украли около 6,42 миллиарда рублей со счетов физических и юридических лиц - в 69 процентах случаев при хищении мошенники использовали социальную инженерию.