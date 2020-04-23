Белоусов рассказал о запасе прочности банковской системы

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у президента России Владимира Путина доложил, как чувствует себя банковская система в условиях пандемии коронавируса и какие риски существуют.

- Банковская система сейчас находится в хорошем состоянии, гораздо лучше, чем в 2008, 2015 годах, - заявил первый зампред кабмина. - Она обладает большим запасом прочности и по капиталу, и по ликвидности.

Однако он предупредил, что "этот ресурс не безграничен". Ведь в условиях неопределенности банки вынуждены брать на себя основную часть рисков, связанных с пандемией. Банки, по словам Белоусова, неизбежно аккумулируют те риски, которые возникают в отраслях реального сектора вследствие падения экономической активности.

Говоря о конкретных последствиях, Белоусов не исключил ухудшения качества кредитного портфеля банков осенью. Российский банковский сектор, несмотря на запас прочности, может столкнуться с этой негативной тенденцией. Ведь больше трети общего портфеля кредитов юридическим лицам - почти 16 трлн рублей - приходится на пострадавшие сектора экономики.

По данным первого вице-премьера, объем кредитов, подлежащих реструктуризации, может составить до 4-5 трлн рублей.

Кроме того, увеличение госзаимствований в РФ, по его словам, также ляжет на плечи банков: дополнительные объемы госзаймов в текущих условиях могут составит 1,5-2 триллиона рублей, сообщил он.

- Наша совместная задача с Центробанком создать такие механизмы, чтобы не перегрузить банки, - подчеркнул Белоусов. - Для правительства - это гарантии принятия части рисков на бюджет, для ЦБ - это известное ослабление регуляторики.