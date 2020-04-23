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23.04.2020 17:33
Рубрика: Общество

Найдено место легендарной битвы Ганнибала

Текст: Денис Передельский
Фото: Аrqueologico de Caraca Фото: Аrqueologico de Caraca
Фото: Аrqueologico de Caraca

Испанские археологи заявили о том, что после двух столетий бесплодных поисков им удалось обнаружить древнее поле битвы, на котором легендарный полководец Ганнибал одержал свою первую крупную победу.

Как сообщает телеканал Fox News, поле, о котором идет речь, находится в центральной части Испании. Местные археологи пришли к выводу, что именно на нем в 220 году до нашей эры армия Ганнибала разгромила объединенное войско местных племен.

Фото: Enigma Recoveries
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Считается, что это была первая крупная победа карфагенского полководца, которая принесла ему славу, а спустя два года дала ему возможность стать одним из главных героев Пунической войны против Рима.

Известно, что до своего вторжения в Италию Ганнибал находился в Испании, где командовал 25-тысячной армией. Он сражался с вождями олькадов, вакеев и карпетанов, захватывая их города и подчиняя их власти Карфагена.

В новом исследовании эксперты объясняют, что в 220 году до нашей эры армия Ганнибала возвращалась на свою базу Карт Хадашт, современную Картахену, после завоевания города Гельмантика, сейчас это город Саламанка. Войско было отягощено военными трофеями.

Местные вожди решили этим воспользоваться и, по преданию, собрали гигантскую армию из 100 тысяч человек. Ганнибал узнал об этом. Учитывая четырехкратный численный перевес противника, он не принял открытую битву.

Полководец устроил ловушку и напал на врага в тот момент, когда его армия вброд переправлялась через реку Таг. Противник был разбит, после чего местные племена были окончательно подчинены Карфагену.

Более двух столетий ученые спорили о том, где именно произошла эта битва. Современные исследователи доказывают, что это место находится возле современного городка Дриебес в провинции Гвадалахара.

В пользу своей гипотезы они приводят ряд доводов. Например, недавно в этом месте была обнаружена доримская дорога, которая пересекала реку Таг возле древнего поселения Карака.

Фото: iStock
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Кроме того, при обследовании местности были обнаружены остатки структуры правильной четырехугольной формы, явно созданной человеком. Ученые предполагают, что это была часть лагеря армии Ганнибала.

Также они отмечают рельеф, который в силу геологических условий за прошедшие тысячелетия практически не изменился. Проведенное здесь геологическое исследование показало, что даже броды на реке Таг расположены там же, где они находились во времена Ганнибала.

Рельеф этого древнего поля битвы дал сравнительно небольшому карфагенскому войску ключевое тактическое преимущество перед значительно превосходившим его противником.

По мнению авторов работы, именно в районе Дриебеса Ганнибал умело разместил свою 25-тысячную армию и 40 боевых слонов на оборонительных позициях, сооруженных на берегу реки Таг, что позволило ему победить 100-тысячную армию местных племен.

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