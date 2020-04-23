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23.04.2020 15:42
Рубрика: В мире

Богатые европейки едут в Швецию, чтоб постричься и сделать маникюр

Текст: Елена Бугайская
Шведское издание Aftonbladet сообщает, что нетерпеливые европейские дамы, не имеющие возможности дома посетить салон красоты или косметолога, приезжают в Швецию. Желание сделать прическу или маникюр оказалось сильнее страха заразиться коронавирусом. Их не останавливают даже высокие цены на авиабилеты.

"Женщины из других стран Европы приезжают к нам, поскольку в их странах салоны закрыты. Они навещают нас, чтобы сделать стрижку и маникюр, поесть в ресторане, а вечером пойти на вечеринку", - рассказала журналистам газеты стилист одного из таких салонов по имени София.

Фото: TT News Agency/Anders Wiklund via REUTERS
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По ее словам, одна из ее клиенток потратила 1800 евро на билет из Швейцарии. "Она была счастлива, что может привести себя в порядок. Несколько ее подруг делают то же самое", - цитирует Софию Aftonbladet.

Это подтверждают работники других предприятий сферы услуг. В последнее время у них прибавилось состоятельных клиенток из стран Евросоюза, где действуют жесткие ограничения.

Напомним, что Швеция не стала вводить меры по сдерживанию эпидемии коронавируса. Единственный запрет - на мероприятия с участием более 50 человек. Власти страны полагают, что достаточно рекомендаций, а граждане должны сами решить, прислушиваться к ним или нет. Шведские границы открыты для стран ЕС, а также Швейцарии, Великобритании, Норвегии и Исландии. Количество скончавшихся от коронавируса в этой стране превысило две тысячи, всего, по данным главного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла заразились более 16 тысяч человек.

В соседней Норвегии эти цифры значительно ниже: 7338 заразившихся и 189 умерших. В два раза меньше случаев заражения зафиксировано в близкой Дании. Эксперты считают, что к маю только в Стокгольме Covid-19 заразится каждый третий житель.

В мире Европа Швеция Распространение коронавируса COVID-19

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