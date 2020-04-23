Богатые европейки едут в Швецию, чтоб постричься и сделать маникюр

Шведское издание Aftonbladet сообщает, что нетерпеливые европейские дамы, не имеющие возможности дома посетить салон красоты или косметолога, приезжают в Швецию. Желание сделать прическу или маникюр оказалось сильнее страха заразиться коронавирусом. Их не останавливают даже высокие цены на авиабилеты.

"Женщины из других стран Европы приезжают к нам, поскольку в их странах салоны закрыты. Они навещают нас, чтобы сделать стрижку и маникюр, поесть в ресторане, а вечером пойти на вечеринку", - рассказала журналистам газеты стилист одного из таких салонов по имени София.

По ее словам, одна из ее клиенток потратила 1800 евро на билет из Швейцарии. "Она была счастлива, что может привести себя в порядок. Несколько ее подруг делают то же самое", - цитирует Софию Aftonbladet.

Это подтверждают работники других предприятий сферы услуг. В последнее время у них прибавилось состоятельных клиенток из стран Евросоюза, где действуют жесткие ограничения.

Напомним, что Швеция не стала вводить меры по сдерживанию эпидемии коронавируса. Единственный запрет - на мероприятия с участием более 50 человек. Власти страны полагают, что достаточно рекомендаций, а граждане должны сами решить, прислушиваться к ним или нет. Шведские границы открыты для стран ЕС, а также Швейцарии, Великобритании, Норвегии и Исландии. Количество скончавшихся от коронавируса в этой стране превысило две тысячи, всего, по данным главного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла заразились более 16 тысяч человек.

В соседней Норвегии эти цифры значительно ниже: 7338 заразившихся и 189 умерших. В два раза меньше случаев заражения зафиксировано в близкой Дании. Эксперты считают, что к маю только в Стокгольме Covid-19 заразится каждый третий житель.