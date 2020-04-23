Россия начинает экспорт бронетехники на боевой платформе "Бумеранг"

Начинаются экспортные продажи военной техники на новейшей российской боевой платформе "Бумеранг". Общий объем их, как ожидается, составит приблизительно один миллиард долларов. Интерес к новинке уже проявили страны СНГ, Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии, сообщает ТАСС со ссылкой на Рособоронэкспорт.

Как отметил генеральный директор госкомпании Александр Михеев, специалисты уже занялись продвижением унифицированной боевой платформы "Бумеранг" на зарубежные рынки.

Платформу "Бумеранг" разработали по заданию министерства обороны России. Ее особенность в том, что на базе "Бумеранга" можно создавать бронемашины с разным оборудованием и вооружением.

"РГ" уже сообщала о том, что начались работы по оформлению рекламного паспорта и паспорта экспортного облика "Бумеранга".

Впервые "Бумеранг" представили в ходе военного парада на Красной площади в 2015 году. В феврале нынешнего года разработчики заявили, что завершили предварительные испытания в рамках опытно-конструкторских работ. Образцы на базе унифицированной межвидовой колесной платформы "Бумеранг" подтвердили заявленные характеристики.

Недавно стало известно, что БТР и БМП на платформе "Бумеранг" получат новый корпус с усиленной защитой. Кроме того, увеличится и водоизмещение бронемашины.