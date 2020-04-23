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23.04.2020,  
13:18
Текст:  Светлана Цыганкова

Россия начинает экспорт бронетехники на боевой платформе "Бумеранг"

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Начинаются экспортные продажи военной техники на новейшей российской боевой платформе "Бумеранг". Общий объем их, как ожидается, составит приблизительно один миллиард долларов. Интерес к новинке уже проявили страны СНГ, Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии, сообщает ТАСС со ссылкой на Рособоронэкспорт.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Как отметил генеральный директор госкомпании Александр Михеев, специалисты уже занялись продвижением унифицированной боевой платформы "Бумеранг" на зарубежные рынки.

Платформу "Бумеранг" разработали по заданию министерства обороны России. Ее особенность в том, что на базе "Бумеранга" можно создавать бронемашины с разным оборудованием и вооружением.

"РГ" уже сообщала о том, что начались работы по оформлению рекламного паспорта и паспорта экспортного облика "Бумеранга".

Впервые "Бумеранг" представили в ходе военного парада на Красной площади в 2015 году. В феврале нынешнего года разработчики заявили, что завершили предварительные испытания в рамках опытно-конструкторских работ. Образцы на базе унифицированной межвидовой колесной платформы "Бумеранг" подтвердили заявленные характеристики.

Недавно стало известно, что БТР и БМП на платформе "Бумеранг" получат новый корпус с усиленной защитой. Кроме того, увеличится и водоизмещение бронемашины.

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