Указ главы Республики Бурятия от 21 апреля 2020 года № 79 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-2019)"

Постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-2019)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53, от 05.04.2020 № 55, от 11.04.2020 № 62, от 14.04.2020 № 65, от 17.04.2020 № 73, от 20.04.2020 № 75):

1.1. Пункты 4, 4.1 изложить в следующей редакции:

"4. Гражданам, прибывшим на территорию Республики Бурятия и проживающим на территории Республики Бурятия:

4.1. Незамедлительно сообщать о своем прибытии в Республику Бурятия, месте, датах пребывания за пределами Республики Бурятия, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на "горячую линию" Министерства здравоохранения Республики Бурятия по номеру телефона (3012) 37-95-32, 112 и соблюдать режим самоизоляции на дому на срок 14 дней со дня прибытия в Республику Бурятия (не покидать места проживания, не посещать общественные места, места массового скопления людей, не пользоваться общественным транспортом, не контактировать с третьими лицами). При отсутствии условий для самоизоляции на дому данные граждане подлежат медицинскому наблюдению в условиях обсерватора.".

1.2. Дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:

"4.4. Гражданам, прибывшим на территорию Республики Бурятия в связи с исполнением трудовых или служебных обязанностей (в том числе военной службы), незамедлительно сообщать о своем прибытии в Республику Бурятия, месте, датах пребывания за пределами Республики Бурятия, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на "горячую линию" Министерства здравоохранения Республики Бурятия по номеру телефона (3012) 37-95-32, 112.

Указанные граждане обеспечиваются санитарно-эпидемиологическими мероприятиями принимающими организациями с обязательным уведомлением Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия.".

1.3. Пункт 10.10 изложить в следующей редакции:

"10.10. Обеспечить изоляцию работников, прибывших на территорию Республики Бурятия, на срок 14 дней со дня возвращения.".

1.4. Дополнить пунктом 10.10.1 следующего содержания:

"10.10.1. Обеспечить условия для изоляции по месту работы, в том числе с организацией питания, обеспечения товарами первой необходимости, медицинского наблюдения работников, привлекаемых из других субъектов Российской Федерации, а также проживающих на территории Республики Бурятия, в том числе работающих вахтовым методом, на объектах строительства, на весь срок пребывания в период действия режима повышенной готовности.".

1.5. Пункт 10.12.2 изложить в следующей редакции:

"10.12.2. Недопущение на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, проживающих на территории Республики Бурятия и прибывших на территорию Республики Бурятия, в течение последних 14 дней.".

1.6. Пункт 13.5 изложить в следующей редакции:

"13.5. Продолжить взаимодействие с органами МВД по Республике Бурятия, Управлением ФСБ России по Республике Бурятия, УланУдэнским линейным отделом МВД России на транспорте по полному и своевременному выявлению и учету всех лиц, прибывающих на территорию Республики Бурятия.".

1.7. Пункт 15.2 изложить в следующей редакции:

"15.2. Организовать работу с приоритетом оказания первичной медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, прибывшим на территорию Республики Бурятия, пациентам старше 60 лет, а также обеспечить отдельный прием пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций, внебольничной пневмонии.".

1.8. Пункт 15.7 изложить в следующей редакции:

"15.7. Обеспечить проведение лабораторного обследования всем лицам, прибывшим на территорию Республики Бурятия.".

1.9. Дополнить пунктом 15.7.2 следующего содержания:

"15.7.2. Обеспечить изолирование граждан, указанных в пункте 4 настоящего указа, в условиях обсерватора по эпидемиологическим показаниям (не имеющих условий для самоизоляции на дому, проживающих в общежитиях, с лицами, указанными в пункте 1.4 настоящего указа и др.).".

1.10. Дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:

"23.1. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Бурятия (Кудинов О.Ф.), Главному управлению МЧС России по Республике Бурятия (Марков А.А.), Управлению Роспотребнадзора по Республике Бурятия (Ханхареев С.С.), Министерству здравоохранения Республики Бурятия (Лудупова Е.Ю.) совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Бурятия:

организовать совместные посты на въездах на территорию Республики Бурятия для проведения мероприятий по измерению температуры тела граждан, въезжающих на территорию Республики Бурятия, выяснению цели их въезда на территорию Республики Бурятия и маршрута следования;

представлять информацию в Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия для организации санитарно-эпидемиологических мероприятий.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов







