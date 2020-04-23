ЦБ снизил курс доллара почти на 2 рубля, евро - на 3 рубля

Банк России заметно снизил официальные курсы доллара и евро на пятницу, 24 апреля, следует из данных ЦБ. Официальный курс доллара снижен с 77,04 рубля до 75,13 рубля, курс евро - с 83,68 рубля до 81,15 рубля.

Российская валюта укрепляется на биржевых торгах в четверг. На минимуме доллар опускался до отметки 74,84 рубля, евро снижался до 80,2 рубля. Стоимость барреля нефти Brent днем в четверг растет более чем на 8% и превышает 22 доллара.

Российские активы сегодня продолжат реагировать на аппетит глобальных инвесторов к риску и нефтяные котировки, говорит начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин. Кроме того, Банк России во вторник увеличил поддержку рубля на фоне падения нефтяных котировок, продав на рынке валюты до 19,2 млрд рублей (250 млн долларов) против 13-15 млрд рублей в течение прошедшего месяца, что является одной из причин сравнительно спокойной реакции курса рубля на события на нефтяном рынке, отмечает аналитик.