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23.04.2020 13:31
Рубрика: Экономика

ЦБ снизил курс доллара почти на 2 рубля, евро - на 3 рубля

Текст: Роман Маркелов
Банк России заметно снизил официальные курсы доллара и евро на пятницу, 24 апреля, следует из данных ЦБ. Официальный курс доллара снижен с 77,04 рубля до 75,13 рубля, курс евро - с 83,68 рубля до 81,15 рубля.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Российская валюта укрепляется на биржевых торгах в четверг. На минимуме доллар опускался до отметки 74,84 рубля, евро снижался до 80,2 рубля. Стоимость барреля нефти Brent днем в четверг растет более чем на 8% и превышает 22 доллара.

Фото: iStock
Что будет с рублем при сохранении низких цен на нефть

Российские активы сегодня продолжат реагировать на аппетит глобальных инвесторов к риску и нефтяные котировки, говорит начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин. Кроме того, Банк России во вторник увеличил поддержку рубля на фоне падения нефтяных котировок, продав на рынке валюты до 19,2 млрд рублей (250 млн долларов) против 13-15 млрд рублей в течение прошедшего месяца, что является одной из причин сравнительно спокойной реакции курса рубля на события на нефтяном рынке, отмечает аналитик.

Экономика Финансы Валютный рынок Госфонды и контрольные органы Центральный банк Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Курс рубля

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