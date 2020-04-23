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Рубрика: В мире

Цены на газ в Европе приблизились к его стоимости внутри России

Текст: Сергей Тихонов
Стоимость газа в Европе бьет отрицательные рекорды, ежедневно обновляя исторические минимумы, приближаясь к значениям, по которым он продается на внутреннем рынке России. Общее падение спроса из-за пандемии коронавируса и аномально теплой зимы вынуждает многих трейдеров продавать газ на грани или даже ниже рентабельности.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За громкими новостями о котировках нефти теряются сообщения о кризисе на газовом рынке. Хотя проблемы на нем из-за снижения спроса возникли не меньшие. К тому же здесь отсутствует такой инструмент, как ОПЕК+, который сумел бы объединить страны, экспортирующие газ, чтобы совместными усилиями постараться сбалансировать спрос и предложение "голубого топлива" в мире.

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На главной спотовой (торговля с быстрой отгрузкой товара) площадке Европы TTF в Голландии стоимость газа за неделю упала с 76,1 до 66,8 доллара за тысячу кубометров. Но наиболее показательная ситуация сложилась в Великобритании, где спотовые цены на "голубое топливо" с отгрузкой товара на этой неделе снизились до 42,27 доллара за тысячу кубометров, а с отгрузкой на следующей неделе до - 36,85 доллара. А это даже ниже, чем цены во многих регионах нашей страны.

Спотовые цены тянут за собой вниз стоимость газа по долгосрочным контрактам, по которым осуществляется большая часть экспорта, в том числе, из России. Естественно, при таком раскладе возникает вопрос о целесообразности наращивания газодобывающих мощностей. "Конъюнктура на рынках газа сейчас крайне неблагоприятна. Инвестиционные решения переносятся на потом, более того, сокращаются программы капитальных вложений, там где это возможно и не приведет к разрушению уже совершенных инвестиций",- пояснил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Он уточнил, что в среднесрочной перспективе человечеству все равно потребуется больше газа для очищения энергобаланса и поддержания экономического роста.

Российские компании не сообщали о сворачивании новых проектов по добыче газа. Кроме того, "Газпром" закончил почти все крупные стройки - "Сила Сибири", "Турецкий поток", а "Северный поток-2", несмотря на продолжающиеся трудности, скорее всего, будет достроен в этом году. В подобной ситуации компания вполне может позволить себе продолжить расширять ресурсную базу, вкладываясь в новые проекты. Проблемы могут возникнуть лишь в том случае, если спрос на газ не восстановится еще долгое время и тогда станет непонятно, где хранить дополнительные объемы "голубого топлива".

До начала пандемии коронавируса в мире постепенное увеличение доли потребления газа в энергетике считалось уже само собой разумеющимся. Сейчас все карты спутались, но, несмотря на это, у газа больший потенциал для роста спроса, чем у нефти, по сравнению с докризисным (до начала эпидемии) уровнем. Для этого, конечно, потребуется время. Низкие цены на рынке, с одной стороны, будут способствовать повышению спроса. Но тормозить процесс будут ограничения, связанные с необходимостью делать инвестиции в инфраструктуру потребления, что в условиях снижения деловой активности проблематично. "Цены неизбежно пойдут вверх, так как нынешний уровень не покрывает издержек большинства производителей газа. Но это вряд ли произойдет до окончания масштабного карантина в мире", - считает Алексей Гривач.

Фото: iStock
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Падение спроса и, как следствие, падение цены, касается не только трубопроводного газа, но и сжиженного природного газа (СПГ). Продукт, которому еще год назад пророчили удвоение мирового потребления к 2030 году, сейчас иногда оказывается не востребованным даже по самым низким ценам. Агентство Reuters 23 апреля сообщило, что покупатели в Азии и Европе отменили погрузку около 20 грузов СПГ из США с доставкой на июнь.

При этом вопреки отрицательной динамике спроса на сжиженный природный газ мощности его производства в 2020 году возрастут. Только в США ожидается ввод нескольких новых линий по сжижению газа на 17,5-19 млн тонн. Проекты с большой вероятностью будут запущены в срок, несмотря на не самую благоприятную конъюнктуру на рынке, поскольку основные инвестиции в них уже были сделаны. Это еще больше обострит конкуренцию на рынке, которая и без этого велика.

"Уже сейчас многие проекты СПГ генерируют миллиардные убытки, которые участникам цепочки все сложнее нести", - пояснил Алексей Гривач. По его мнению, если в ближайшее время не произойдет восстановления спроса, производители СПГ будут вынуждены сокращать предложение, например, через внеплановые длительные ремонты мощностей.

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