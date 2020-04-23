Цифровым технологиям в образовании нужны эксперименты

Почти полтора месяца российские школы и вузы работают в дистанционном режиме. Миллионы людей - взрослых и не очень - впервые столкнулись с таким форматом. Звучит много критики: цифровые платформы "виснут", не отработана схема проведения уроков или семинаров, нет нормальной обратной связи. Во всем виноват онлайн?

Такое мнение может навредить новым технологиям в образовании, считает научный руководитель Института образования Высшей школы экономики Исак Фрумин. Он рассказал "РГ", почему сегодня многие онлайн-инструменты работают неэффективно и как проверять их качество.

Исак Давидович, почему дистанционные технологии так тяжело "прописываются" в образовании?

Исак Фрумин: Здесь есть несколько проблем. Некоторые - ожидаемые, например, низкая скорость интернета, недостаточная обеспеченность компьютерами и гаджетами. Об этих проблемах мы знали и задолго до пандемии. Что-то можно списать на форс-мажор. Но мы увидели, что некоторые цифровые образовательные продукты оказались бесполезными или недостаточно эффективными в "реальном онлайне", если можно так сказать. Мы увидели дефицит того, что нужно, и переизбыток того, что практически не работает. Когда мы обсуждаем необычные способы лечения, серьезные ученые отвечают: "Нет, нет, подождите. Прежде чем судить об эффективности вакцины, нужно провести клиническое испытание". Такие же "клинические испытания" нужны и в образовании.

Вы говорите об экспериментах?

Исаак Фрумин: Вот уже лет пятнадцать во всем мире "золотым стандартом" в исследованиях образования, так же, как и в естественных науках, является именно строгий эксперимент. Доказательство того, что на одних и тех же учениках, в одинаковых условиях новый метод работает лучше. Эксперименты нужны, чтобы твердо доказать: именно это стало причиной улучшений, ухудшений или не дало результата. Без такого анализа нельзя сегодня оценивать никакие образовательные продукты.

Вместо этого сегодня у нас пытаются устанавливать взаимосвязь двух процессов. Например: подвели в школы интернет, раздали электронные копии учебников - и через год средний балл ЕГЭ вырос. Но второе вовсе не следует из первого! Есть хрестоматийный пример такой ложной связи: "Все, кто ел огурцы, умерли". Но ведь мы понимаем, что огурцы не были причиной смерти. Так и в образовании - нельзя утверждать, например, что введение уроков шахмат развивает у детей логическое мышление. Нужно доказать это в эксперименте. Наш институт с самого начала взял на свой щит слово "Доказательность", мы ищем именно доказательные пути улучшения системы образования.

Что показывают ваши "клинические исследования"?

Исак Фрумин: Довольно неожиданный вывод сделали наши научные сотрудники Игорь Чириков, Татьяна Семенова, Наталья Малошонок вместе с коллегами из Стэнфорда и Беркли. Сравнили эффективность разных форм обучения для российских студентов инженерных специальностей и оказалось, что правильно построенный онлайн и смешанное обучение могут быть так же эффективны, как и традиционная очная форма. В исследовании приняли участие более 300 студентов в течение двух месяцев. Вполне сравнимо с масштабными клиническими испытаниями.

Если экспериментальные методы так хороши, то почему через них не проходят все образовательные продукты?

Исак Фрумин: К сожалению, приходится признать: у нас нет культуры доказательной оценки эффективности тех или иных технологий в образовании. Одна компания, узнав, что мы не гарантируем "положительного результата", отказалась сотрудничать. А ведь ее образовательные продукты идут к нашим детям.

Кстати, в ВШЭ есть магистерская программа "Доказательное развитие образования" - одна из немногих в мире, где обязателен курс экспериментального дизайна. И все наши аспиранты обязательно этому учатся. Я надеюсь, что через некоторое время в России уже будет "критическая масса" людей, для которых доказанная эффективность образовательных продуктов будет обязательным критерием. А вслед за этим начнут меняться и улучшаться все решения и инструменты в сфере образования.

Но сейчас многие цифровые продукты приходят в школы без экспериментов. Как быть?

Исак Фрумин: Честно говоря, в чрезвычайной ситуации, а мы оказались сегодня именно в ней, порой не до проверки. Мы вынуждены полагаться на здравый смысл и опыт других пользователей. Но все равно, при таком массовом использовании цифровых технологий в образовании эксперименты необходимы.