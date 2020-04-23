Детские дома, психоневрологические диспансеры, дома престарелых и другие социальные стационарные учреждения в 46 регионах полностью или частично закрыты на карантин, сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на пресс-конференции в ТАСС. В 29 регионах они закрыты полностью, сотрудники переведены на вахтовый режим работы и остаются там же ночевать. Еще 23 региона готовят свои стационарные соцучреждения к карантину, 16 регионов разрабатывают нормативно-правовую базу для этого и изыскивают ресурсы.

Массовые заболевания коронавирусом зарегистрированы в 16 стационарных организациях 7 регионов, заразились 457 человек, в их числе 67 сотрудников и 390 подопечных. Госпитализированы 120 человек, остальные переносят заболевание в легкой форме и лечатся амбулаторно. Причиной заражения в большинстве случаев стали сотрудники организаций, которые принесли коронавирус извне, или постояльцы, вернувшиеся из лечебных заведений, сообщила Баталина.

Она отметила, что основная проблема в данном случае - скученность проживания людей. Баталина поддержала инициативу благотворительных фондов и персонала многих учреждений, которые стараются разобрать подопечных по домам или организовать им сопровождаемое проживание вне стен интернатов. Тем самым сокращается риск инфицирования людей.

В России 1389 социальных стационарных учреждений, в которых проживают 297 тысяч человек.