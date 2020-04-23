"Единая Россия": Овсянников уволен с поста замглавы Минпромторга

Заместитель министра промышленности и торговли Дмитрий Овсянников освобожден от занимаемой должности. Скан распоряжения о его увольнении разместила партия "Единая Россия" в своем Telegram-канале.

"Освободить Овсянникова Дмитрия Владимировича от должности заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации в связи с сокращением этой должности", - говорится в документе за подписью главы кабмина Михаила Мишустина.

"Единая Россия" настаивала на этом решении", - отмечается в сообщении партии.

Ранее единороссы раскритиковали Овсянникова за вызывающее поведение в аэропорту Ижевска в апреле.

"Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом", - сказал секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак.