Emirates возобновляет со следующей недели полеты в восемь стран

Базирующаяся в Дубае авиакомпания Emirates Airlines объявила 23 апреля в своем Twitter, что уже со следующей недели частично возобновляет рейсы, приостановленные в связи с пандемией коронавируса.

Пока что самолеты авиаперевозчика станут летать в восемь пунктов назначения: Джакарта (Индонезия), Йоханнесбург (ОАЭ), Лагос (Нигерия), Лондон (Великобритания), Мадрид (Испания), Манила (Филиппины), Тунис (Тунис), Франкфурт-на-Майне (Германия).

Как отмечается в заявлении, в первую очередь возобновление рейсов призвано помочь гражданам и резидентам ОАЭ вернуться домой.

Кроме того, Emirates Airlines объявила о жестких правилах по защите персонала от коронавируса. В доказательство компания опубликовала видеоролик, в котором показаны длинные очереди на посадку в аэропорту, потому что люди стоят на дистанции друг от друга, девушки на регистрации рейсов в защитных щитках, стюардессы в защитных комбинизонах, масках и резиновых перчатках, дистанционное измерение температуры и другие меры предосторожности.