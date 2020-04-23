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Рубрика: В мире

Emirates возобновляет со следующей недели полеты в восемь стран

Текст: Константин Волков

Базирующаяся в Дубае авиакомпания Emirates Airlines объявила 23 апреля в своем Twitter, что уже со следующей недели частично возобновляет рейсы, приостановленные в связи с пандемией коронавируса.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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Пока что самолеты авиаперевозчика станут летать в восемь пунктов назначения: Джакарта (Индонезия), Йоханнесбург (ОАЭ), Лагос (Нигерия), Лондон (Великобритания), Мадрид (Испания), Манила (Филиппины), Тунис (Тунис), Франкфурт-на-Майне (Германия).

Как отмечается в заявлении, в первую очередь возобновление рейсов призвано помочь гражданам и резидентам ОАЭ вернуться домой.

Кроме того, Emirates Airlines объявила о жестких правилах по защите персонала от коронавируса. В доказательство компания опубликовала видеоролик, в котором показаны длинные очереди на посадку в аэропорту, потому что люди стоят на дистанции друг от друга, девушки на регистрации рейсов в защитных щитках, стюардессы в защитных комбинизонах, масках и резиновых перчатках, дистанционное измерение температуры и другие меры предосторожности.

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