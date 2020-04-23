Евролига примет решение по возобновлению сезона 24 мая

Баскетбольная Евролига примет решение по возобновлению сезона 2019/2020 до 24 мая. Об этом говорится в заявлении пресс-службы организации по итогам встречи акционеров лиги.

Если сезон возобновиться, то в соответствии со следующим графиком. С 29 мая по 11 июня в случае необходимости назначается карантин. С 12 июня по 2 июля проходит тренировочный лагерь. А в период с 4 по 26 июля играется Евролига. Сроки Еврокубка, приостановленного на стадии 1/4 финала - 4-17 июля.

Президент Евролиги Жорди Бертомеу допустил, что по завершении регулярного чемпионата Евролиги будет разыгран "Финал восьми". В любом случае, все матчи пройдут без зрителей.

Кроме того, были проговорены вопросы, касающиеся контрактов игроков. Если сезон возобновится, все контракты баскетболистов на сезон 2019/2020 будут автоматически пролонгированы до 31 июля. Кроме того, клубы должны выплатить игрокам 85 процентов их годового оклада не позднее 15 августа.

При досрочном завершении Евролиги все контракты на сезон 2019/2020 будут рассматриваться, как истекшие. Многолетние контракты начнут снова действовать с 1 июля. Кроме того, в этом случае баскетболисты получат от клубов 80 процентов от годового оклада.