Евросоюз готовит национализацию предприятий в обмен на госпомощь

Брюссель завершает работу над законопроектом, который должен позволить государствам ЕС полностью или частично национализировать предприятия в обмен на помощь со стороны государства. Об этом сообщает 23 апреля испанская газета Expansión со ссылкой на рабочую версию директивы, которая может быть принята уже в ближайшие дни.

Имеется в виду, что государства смогут входить в капитал больших и малых компаний, чтобы помочь им избежать банкротства на фоне пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса.

По сведениям испанского издания, минимальным порогом для вхождения государства в капитал компании может стать сумма помощи размером 100 миллионов евро. При этом Германия и Франция считают, что нижний порог должен быть поднят до 500 миллионов евро.

По информации Expansión, в рабочем проекте поясняется, что эти шаги направлены на то, чтобы "гарантировать, что вклад данных компаний в надлежащее функционирование экономики Евросоюза не ставится под угрозу".

При этом Испания относится к новой мере с осторожностью, поскольку у разных стран-членов ЕС есть разные возможности по спасению собственных предприятий, что приведет к нарушению конкурентной среды.

Еще 19 марта Евросоюз заявлял, что намеревается лишь оказывать помощь компаниям, чтобы облегчить их положение, главным образом за счет госгарантий по кредитам, субсидий на заработную плату и отсрочки налогов. Однако чуть больше чем через месяц позиция ЕС сильно изменилась, и теперь речь идет о национализации, которая должна помочь избежать "большого количества банкротств".

При этом отдельные страны уже приступили к национализации отдельных компаний. Так, еще в середине марта министр транспорта Италии Паола де Микели объявила, что национальный авиаперевозчик Alitalia (49 процентов принадлежит Etihad Airways) может перейти на баланс государства.