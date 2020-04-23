Новости

Жители Беларуси сдали 365 единиц неучтенного оружия и тысячи боеприпасов 17:20
Россия сделает выводы из недостаточной помощи США в розыске школьников 17:19
Умер "звездный повар" Сирио Маккиони 17:13
Создана первая в мире единая геологическая карта Луны 17:09
Видео: Ямальский музей снял мультфильм про коронавирус 17:08
Газовики попросили не перекрывать вентиляцию из-за страха перед COVID-19 17:05
Skoda Kliq - так будет называться конкурент Kia Seltos и Hyundai Creta 17:01
Ростовский пенсионер нанял киллера для убийства двух бизнесменов 16:54
Вологодец замуровал коллегу в подвале хлебозавода 16:53
Как изменятся потребительские привычки россиян из-за пандемии 16:52
Российских военных наградили в Республике Сербской за борьбу с COVID-19 16:48
В Москве запустили приложение для пациентов с коронавирусом, которые лечатся дома 16:45
Евросоюз готовит национализацию предприятий в обмен на госпомощь 16:44
В московском Измайлово начали гнездиться скворцы 16:43
В Перми приезжих из Москвы и Санкт-Петербурга отправят на карантин 16:42
УЕФА выплатит 70 млн евро клубам за участие игроков в отборе к Евро-2020 16:33
Американские университеты вернут госпомощь в казну 16:29
В Волгограде ученые создали защищающий от вирусов шлем 16:29
На Алтае спасли 36 человек из огненной западни на горе 16:27
В Петербурге жениху грозит уголовное дело за похищение невесты 16:26
Названы самые надежные подержанные автомобили 16:25
Daimler нашел автомобили на водороде бесперспективными 16:15
Pininfarina готовит конкурента кроссоверу Ferrari Purosangue 16:00
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве 15:59
Замглавы МЧС России получил новую должность 15:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
23.04.2020 16:44
Рубрика: В мире

Евросоюз готовит национализацию предприятий в обмен на госпомощь

Текст: Константин Волков

Брюссель завершает работу над законопроектом, который должен позволить государствам ЕС полностью или частично национализировать предприятия в обмен на помощь со стороны государства. Об этом сообщает 23 апреля испанская газета Expansión со ссылкой на рабочую версию директивы, которая может быть принята уже в ближайшие дни.

Имеется в виду, что государства смогут входить в капитал больших и малых компаний, чтобы помочь им избежать банкротства на фоне пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса.

Фото: Martin Ricket / PA via AP
Как коронавирус разоряет англоязычные университеты

По сведениям испанского издания, минимальным порогом для вхождения государства в капитал компании может стать сумма помощи размером 100 миллионов евро. При этом Германия и Франция считают, что нижний порог должен быть поднят до 500 миллионов евро.

По информации Expansión, в рабочем проекте поясняется, что эти шаги направлены на то, чтобы "гарантировать, что вклад данных компаний в надлежащее функционирование экономики Евросоюза не ставится под угрозу".

При этом Испания относится к новой мере с осторожностью, поскольку у разных стран-членов ЕС есть разные возможности по спасению собственных предприятий, что приведет к нарушению конкурентной среды.

Еще 19 марта Евросоюз заявлял, что намеревается лишь оказывать помощь компаниям, чтобы облегчить их положение, главным образом за счет госгарантий по кредитам, субсидий на заработную плату и отсрочки налогов. Однако чуть больше чем через месяц позиция ЕС сильно изменилась, и теперь речь идет о национализации, которая должна помочь избежать "большого количества банкротств".

При этом отдельные страны уже приступили к национализации отдельных компаний. Так, еще в середине марта министр транспорта Италии Паола де Микели объявила, что национальный авиаперевозчик Alitalia (49 процентов принадлежит Etihad Airways) может перейти на баланс государства.

В мире Европа Международные организации Европейский союз Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
ВОЗ оценила меры, принятые в России против коронавируса
ЦБ снизил курс доллара почти на 2 рубля, евро - на 3 рубля
За сутки в России подтверждено 4774 случая COVID-19 в 81 регионе
ФАС проверит ритейлеров из-за случаев роста цен на лимоны
В России изменились правила покупки билета на поезд
Как России сыграть позитивную роль в новом мире после коронавируса
Почему Евросоюз отказался идти на поводу антикитайской кампании США и их союзников