Евросоюз не договорился о создании фонда восстановления

Это уже четвертый по счету видео-саммит ЕС. Он призван наметить программу реконструкции. Вместе с тем дебаты по еврооблигациям подошли к концу. Предполагалось, что ответственность по ним солидарно будут нести все страны Евросоюза. Однако против выпуска единых ценных бумаг выступили Австрия, Германия, Нидерланды, Финляндия и Швеция. Они считают, что бедные страны должны были в благоприятные времена аккумулировать больше средств в целях создания подушки безопасности.

Перед консультациями канцлер Ангела Меркель пообещала увеличить платежи Германии в бюджет ЕС, чтобы помочь преодолеть экономические последствия пандемии в Европе. "В течение ограниченного периода мы должны сделать значительно более высокие взносы в европейский бюджет", - озвучила политик решение правительства в бундестаге.

Участники видео-саммита поручили Еврокомиссии разработать предложения о создании фонда восстановления объемом в 1,6 - 2 триллиона евро. Пока открытым остается вопрос, на каких принципах он будет работать. Идет ли речь об оказания прямой помощи наиболее пострадавшим от коронавируса странам или предоставлении им кредитов.

По мнению председателя Евросовета Шарля Мишеля, все государства-члены выступают за взаимную солидарность. Нужно только найти правильные решения. Для этих целей, особенно в первые два года, подойдет бюджет ЕС на 2021-2027 годы. Его можно использовать как основу для разработки новых инструментов финансирования и привлечения инвестиций.

По данным Reuters со ссылкой на источник из ЕС, для принятия окончательного решения может потребоваться дополнительное время. Некоторые страны Евросоюза, в том числе Греция, выступают за предоставление безвозмездных ссуд из фонда реконструкции, другие имеют в виду кредиты. "Здесь все еще сохраняются большие различия. Не исключено, что прогресс наступит к июню или июлю, пока же вопрос остается открытым", - утверждает источник. В Брюсселе исходят из того, что соглашение будет достигнуто только в случае личной встречи глав государств и правительств. Однако никто не может сказать, когда именно это произойдет.

Напомним, ранее страны ЕС договорились о пакете помощи в размере 540 миллиардов евро, который состоит из кредитных обязательств Европейского стабилизационного механизма (ESM), кредитов Европейского инвестиционного банка, а также программ по оказанию помощи бизнесу, сельскому хозяйству и людям, рабочая неделя которых сократилась из-за кризиса.