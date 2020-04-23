ФАС проверит ритейлеров из-за случаев роста цен на лимоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет внеплановую проверку всей цепочки поставок лимонов в России из-за случаев роста цен до 500%. Об этом сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев в ходе онлайн-конференции с ритейлерами по вопросам ценовой политики.

В ФАС сообщили, что проводится постоянный мониторинг цен на продовольствие, а особенно пристально служба следит за ценами на товары, в отношении которых поступают сигналы от потребителей.

В службе объяснили, что рост цен на лимоны в марте и апреле был вызван сокращением импорта на 40%, что вызвало повышение цен поставщиками на 50-57%, а также фейковыми сообщениями о пользе тех или иных продуктов.

"Есть несколько просто вопиющих фактов, когда до 300%, 400% и 500% на одном этапе доходила наценка. Это было и у сетей, и у поставщиков. Мы эти факты зафиксировали. У поставщиков проверим, некоторые здесь присутствующие товарищи (сетевые магазины - прим. "РГ") тоже под эту проверку попадут", - сообщил Андрей Тенишев.

Как сообщается на сайте ФАС, в онлайн-конференции приняли участие представители "Ашан", "Х5 Ритейл групп", "Магнит", "Лента", "Метро", "Билла", "Дикси", "Зельгрос", а также Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

В целом, как подчеркнул в ходе мероприятия замруководителя ФАС Алексей Доценко, служба отмечает стабильную ситуацию с ценами на продовольствие в целом. "Есть отдельные ценовые всплески. Но они своевременно купируются, и проблем здесь не вижу", - отметил он.