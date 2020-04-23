ГД сразу рассмотрит проект Путина о едином центре принятия решений при ЧС

Спикер направил внесенный президентом законопроект в профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Изменения предложены в законы о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и о гражданской обороне.

"Законодательная инициатива президента о новом статусе Национального центра управления в кризисных ситуациях будет рассмотрена в приоритетном порядке на ближайшем совете Государственной думы", - сообщил Вячеслав Володин.

Документ был внесен Путиным 22 апреля. Статус центра предлагается изменить с подведомственного учреждения на структурное подразделение МЧС РФ. Согласно отзыву правительства, такое решение позволит сделать более эффективным управление единой государственной системой предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской обороны. Будет сформирован единый центр принятия решений.