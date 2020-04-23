Где на майские праздники еще можно снять загородные коттеджи

Россияне бронируют на майские праздники загородные домики в Подмосковье, Ленинградской области, Алтайском крае и некоторых других регионах, где это можно сделать в условиях самоизоляции. Кое-где свободных коттеджей нет.

"Отелей с отдельно стоящими домиками не так много. Они и сейчас до майских праздников уже очень востребованы", - рассказал "РГ" вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

Попасть в такие загородные коттеджи стремятся, например, семьи с детьми. Режим самоизоляции подразумевает, что с собакой гулять можно, а с детьми нельзя. В загородном доме можно отдохнуть от замкнутого пространства городской квартиры.

Загрузка некоторые коттеджных отелей, прежде всего в Подмосковье, Ленинградской области, уже сейчас достигает 100%, отмечают в Ассоциации туроператоров России. Цены на востребованные домики поднялись на 10-20%. Многие жители столичных регионов на майские праздники обычно выезжали в Краснодарский край, но там сейчас действуют жесткие ограничения.

Как убедился обозревать "РГ", в некоторых отелях на майские праздники забронировать коттедж действительно уже невозможно.

В России введены ограничения на работу коллективных средств размещения, но решение о полном прекращении работы гостиниц и отелей принимают региональные власти, поясняют представители турбизнеса. Например, в одном из отелей Подмосковья рассказали, что работают официально, но питание предоставляют только на вынос, а в другом пояснили, что сдают домики на правах аренды. В Алтайском крае представитель отеля рассказал, что ограничения на работу гостиниц носят рекомендательный характер.

Кстати

С 23 апреля при покупке билета на поезд РЖД пассажиры обязаны указывать номер мобильного телефона или e-mail. В вагонах работают бесконтактные инфракрасные термометры для пассажиров, рассказали в РЖД.