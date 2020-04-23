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23.04.2020 17:09
Рубрика: Общество

Создана первая в мире единая геологическая карта Луны

Текст: Денис Передельский
Фото: NASA / GSFC / USGS Фото: NASA / GSFC / USGS
Фото: NASA / GSFC / USGS

Геологическая служба США (USGS) на своем официальном сайте представила новую карту Луны, которая, по мнению разработчиков, является первой подобной картой в мире.

Сообщается, что впервые вся лунная поверхность была полностью нанесена на карту и равномерно классифицирована учеными из Научного центра астрогеологии USGS. Участие в проекте приняли и сотрудники Института Луны и планет американского космического агентства NASA.

Фото: iStock
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"Единая геологическая карта Луны", как назвали ее сами авторы работы, создана в цифровом виде и будет доступна любому желающему в режиме онлайн. Ее достоинством разработчики считают невероятную детализацию. Карта создана в масштабе 1:5000000.

Целью проекта было сведение всей имеющейся геологической информации о спутнике Земли в одну визуально простую базу данных, которой могли бы пользоваться не только представители научного сообщества, но и астрономы-любители. Интересна карта будет и  "земным" геологам.

Для ее создания ученые использовали давно известную информацию, полученную, например, в ходе лунных миссий "Аполлон", а также новые данные о Луне, которые в последнее время на Землю передавали космические спутники.

Так, данные о рельефе экваториальной части Луны были получены благодаря наблюдениям, проведенным Японским агентством аэрокосмических исследований при помощи камеры Terrain Camera в ходе недавней миссии SELENE (Selenological and Engineering Explorer). А топография северного и южного полюсов была дополнена данными аппарата Lunar Orbiter Laser Altimeter миссии NASA.

По сути, разработчики перерисовали и обобщили ранее известные лунные карты, обновив их с учетом современных наборов данных, но сохранив при этом все предыдущие наблюдения и интерпретации.

Наряду с этим "слиянием" сотрудники геологической службы США разработали унифицированное описание стратиграфии - слоев горных пород Луны. Это решает давнюю проблему - на созданных ранее лунных картах названия, описания и возраст пород нередко противоречили друг другу.

"Эта карта является кульминацией многолетнего проекта, - говорит ведущий автор исследования Кори Фортеццо. - Она предоставляет жизненно важную информацию для новых научных исследований, связывая изучение конкретных мест на Луне с остальной частью лунной поверхности".

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