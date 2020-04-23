Глава МВД Боснии и Герцеговины: Страна не станет депо для террористов

В условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, в результате чего, вероятно, свыше 50 тысяч боснийцев останутся без работы, крайне важно избавиться от балласта для государства в виде нелегальных мигрантов, среди которых присутствуют и "спящие террористы". Об этом в четверг в ходе специальной пресс-конференции в Сараево завил министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич.

"Это послание ЕС: мы не согласимся на то, чтобы становиться депо для мигрантов", - подчеркнул политик, добавив, что среди них имеются и сторонники террористических групп, которые в БиГ скрывают свое прошлое и играют роль "спящих". "Люди, которые не захотят раскрывать свою личность, будут отправлены не в миграционные центры, а в тюрьму. Примем соответствующее решение", - предупредил министр.

Между тем "Российская газета" вместе с экспертами в области безопасности неоднократно обращала внимание на тот факт, что находящиеся среди мигрантов террористы могут присоединиться к местным экстремистам и остаться на Балканах. Рассматривалась и возможность того, что в обозримой перспективе они предпримут совместные шаги по созданию нового "Исламского государства" (группировка запрещена в РФ) в Европе.

"Большая часть мигрантов не собирается надолго задерживаться в Боснии и Герцеговине, - прогнозирует Елена Пономарева, доктор политических наук, профессор МГИМО МИД России. - Но факт, что между теми, кто останется в БиГ, есть лица, входящие в "группу риска". Это радикальные элементы и "спящие террористы", которые спокойно расселяются и присоединяются к местным экстремистам. Они легко и быстро находят свое место среди молодых людей из Франции, Испании и Италии, а также БиГ. С учетом всего этого, не исключаю возможности того, что уже в ближайшее время дойдет до конкретных акций по созданию нового "Исламского государства" в Европе, что вначале стало бы неким подобием "Балканского халифата" (БХ).

По мнению Елены Пономаревой, "никакие барьеры не смогут сдержать мигрантов". "Для того, чтобы выжить, чтобы сохранить себя, Европа должна бороться не с последствиями, а с причинами кризиса", - указывает ученый, подчеркивая, что негативные тренды продолжатся до того момента, пока "транснациональные корпорации не перестанут грабить суверенные государства в других частях света, находящихся на периферии капитализма".

Елена Пономарева обращает внимание на то, что Балканский регион является самой "турбулентной зоной" Европы. "Это объясняется сочетанием двух факторов: транзитного положения региона (трубопроводы, транзит грузов и мигрантов, наркотрафик) и чересполосного (вперемежку друг с другом) проживания народов, наложения культур и религий, - указывает эксперт. - По этим причинам Балканы весьма уязвимы для внешнего воздействия в условиях обострения борьбы за влияние, территории и ресурсы. Балканы могут стать как самостоятельным очагом конфликта, так и триггером (спусковым крючком) более масштабных противостояний. Учитывая внутреннюю специфику региона, а также внешний фактор - интересы третьих стран (прежде всего США, Германии, Турции, Саудовской Аравии, Ирана), военно-политических блоков (НАТО) и негосударственных субъектов мировой политики (частные военные компании, международные террористические и криминальные структуры), одним из вероятных сценариев развития ситуации видится: "Балканский халифат".

"Очаги, ядра "Балканского халифата", как сетевой структуры, могут оформиться в ближайшие 10-15 лет, а к середине XXI века это образование может приобрести устойчивые очертания в постоянно расширяющихся границах проживания исповедующего ислам населения региона, - считает профессор. - Это Албания, Греция, Болгария, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, включая Косово, Черногория. Речь в этом случае идет о формировании радикальной исламской политики, плотно вписанной в структуры международного терроризма. Данное утверждение базируется на сухой статистике, которая показывает, к сожалению, лишь вершину проблемного айсберга. Скорость и форма реализации, а также степень вероятности сценария БХ зависит от вариантов глобального развития. В условиях общемирового сценария "глобального военно-силового противоборства" региональный сценарий БХ может быть активизирован в интересах Запада. Радикальных исламистов и боевиков реально использовать против союзников России в регионе, включая прямые военные акции. Главным направлением удара, очевидно, будут православные славяне, прежде всего сербы".