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23.04.2020 11:43
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Профессор назвал главные мишени коронавируса в организме

Текст: Оксана Грибанова

Исследователи из Массачусетского института и Гарварда вместе с зарубежными коллегами выяснили, что легкие, кишечник и полость носа являются основными мишенями для SARS-CoV-19. Это происходит из-за присутствия в органах большого количества клеток, наиболее восприимчивых к коронавирусной инфекции.

По словам научного сотрудника Института медицинской инженерии и науки Массачусетского технологического института (IMES) Алекса Шалека, сейчас важно как можно быстрее донести полученную в ходе работы информацию до ученых и медиков, которые трудятся над разработкой и поиском препаратов, способных воздействовать на COVID-19.

Фото: iStock
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Сообщается, что исследователи использовали данные о РНК, найденные в различных типах клеток. Благодаря этому удалось обнаружить клетки, которые экспрессируют два белка, помогающие SARS-CoV-19 внедряться в человеческий организм.

Специалисты выяснили, что в носовой полости для заражения вирус использует секреторные клетки, ответственные за производство слизи. В легких это пневмоциты типа II, выстилающие альвеолы. А в кишечнике это энтероциты, отвечающие за абсорбцию питательных веществ.

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