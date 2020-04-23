Профессор назвал главные мишени коронавируса в организме

Исследователи из Массачусетского института и Гарварда вместе с зарубежными коллегами выяснили, что легкие, кишечник и полость носа являются основными мишенями для SARS-CoV-19. Это происходит из-за присутствия в органах большого количества клеток, наиболее восприимчивых к коронавирусной инфекции.

По словам научного сотрудника Института медицинской инженерии и науки Массачусетского технологического института (IMES) Алекса Шалека, сейчас важно как можно быстрее донести полученную в ходе работы информацию до ученых и медиков, которые трудятся над разработкой и поиском препаратов, способных воздействовать на COVID-19.

Сообщается, что исследователи использовали данные о РНК, найденные в различных типах клеток. Благодаря этому удалось обнаружить клетки, которые экспрессируют два белка, помогающие SARS-CoV-19 внедряться в человеческий организм.

Специалисты выяснили, что в носовой полости для заражения вирус использует секреторные клетки, ответственные за производство слизи. В легких это пневмоциты типа II, выстилающие альвеолы. А в кишечнике это энтероциты, отвечающие за абсорбцию питательных веществ.