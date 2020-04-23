Госсекретарь США призвал сменить руководство ВОЗ

По словам Помпео, приостановка взносов от США в фонд организации (Вашингтон выделяет более 70 процентов общего финансирования ВОЗ) - это лишь первый шаг "в борьбе с влиянием Китая в данной структуре ООН".

Действующее руководство ВОЗ, по его словам, не способно сделать так, чтобы снять претензии со стороны руководства США.

Днем ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус выступил с обращением, в котором рассказал об огромных объемах работы, проводимой его организацией. "Данные свидетельствуют, что большая часть населения во всем мире остается восприимчивой к коронавирусу, а значит, легко может начаться новая вспышка, - отметил он в заявлении. - ... Каждый день мы работаем с тысячами экспертов по всему миру, чтобы собирать, анализировать и обобщать лучшие научные данные и превращать их в руководства для различных стран. Затем мы помогаем претворить эти рекомендации в жизнь".

Также ранее Гебреисус отметил, что "у ВОЗ ни от кого нет секретов".

Президент США Дональд Трамп 14 апреля заявил, что прекращает финансирование этой организации, потому что она не предоставила своевременной информации об опасности коронавируса, и что средства будут выделяться до тех пор, пока не станет ясно, "какова роль ВОЗ в сокрытии данных".