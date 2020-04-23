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23.04.2020 11:07
Рубрика: Экономика

Граждане из-за коронавируса забрали в марте вклады на 315 млрд рублей

Текст: Игорь Зубков
По итогам марта вклады физических лиц сократились на 315 млрд рублей, или на 1%, сообщает Банк России в ежемесячном бюллетене о развитии банковского сектора. На 1 апреля депозиты физлиц составили 23,34 трлн рублей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Граждане снимали в основном валютные вклады. Сокращение пришлось на третью неделю месяца, когда люди активно совершали покупки на случай самоизоляции, а некоторые крупные вкладчики делали крупные отложенные покупки (автомобили, бытовая техника) в ожидании роста цен, отмечает Банк России.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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В дальнейшем, прогнозируют аналитики ЦБ, "может возникнуть некоторое дополнительное снижение по вкладам физических лиц, связанное с тем, что часть людей вынуждена тратить накопления, находясь дома, без возможности получать доход".

Для банков снижение по вкладам физлиц было компенсировано ростом корпоративных счетов и депозитов за март на 625 млрд рублей (2,1%), который произошел несмотря на налоговый период.

В последнюю неделю марта отмечен рост выдач кредитов физлицам, также связанный со всплеском потребительского спроса, который, однако, в начале апреля существенно сократился. В целом за месяц прирост розничного кредитного портфеля составил 290 млрд рублей, или 1,6%.

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