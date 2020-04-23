Хуснуллин: Правительство не планирует увеличивать тарифы ЖКХ

"У нас пока никаких мер и обсуждений по увеличению тарифов нет", - сказал Хуснуллин.

По мнению вице-премьера, причиной падения платежей за ЖКУ в апреле стало то, что многие граждане, находясь в самоизоляции, не умеют пользоваться сервисами онлайн-оплаты.

Ранее один из депутатов Госдумы обратился в правительство с предложением заморозить тарифы на ЖКУ на уровне конца прошлого года.

"Сейчас очень много идет инициатив, связанных с тем, чтобы помочь гражданам. И это правильно", - отметил сегодня в интервью РБК министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Однако, по его словам, такие решения должны быть оправданны.

"Мы должны понимать, что у нас источников только два. Один источник - это тариф, и поднять, наверное, тариф мы в этой ситуации точно не сможем. Второй источник - это бюджет. И третий - мы можем просто убрать какие-то услуги из тарифа и их не оказывать, чтобы сохранить этот баланс. Но мне кажется, должен быть некий винегрет из набора всех этих инструментов", - сказал Якушев. И подчеркнул, что хорошо работающая система ЖКХ возможна только тогда, когда она своевременно финансируется.