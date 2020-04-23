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Текст:   Марина Трубилина 
13:20 23.04.2020

Якушев: Цены на квартиры могут упасть, только если карантин затянется

Глава Минстроя Владимир Якушев. Фото: Максим Блинов/РИА Новости Глава Минстроя Владимир Якушев. Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Глава Минстроя Владимир Якушев. Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Цены на жилье могут заметно упасть, лишь если карантин затянется на полгода. Об этом сказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в интервью телеканалу РБК.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Владельцы недвижимости начали снижать цены на аренду жилья

Упадут ли цены на квартиры, зависит от срока, в котором мы будем наблюдать стагнацию, отметил министр. Если это будет один-два месяца, то в ценовых диапазонах сильно вообще ничего не поменяется. "Если ситуация затянется на полгода и более, то у тех застройщиков, у которых есть серьезные обязательства, и их нужно будет исполнять, маржа, которую закладывают, может уменьшиться. Потому что им нужна будет ликвидность, чтобы погасить свои обязательства. Если у них есть некий запас прочности, вряд ли они будут понижать цены", - уточнил глава Минстроя.

В качестве примера он привел кризис 2014-2015 годов, когда цены на недвижимость не росли, но и активно не падали.

Сейчас падение спроса на жилье в стране оценивается ведомством в 30-35%. К середине мая падение может дойти до 50%. Основная причина этого - режим самоизоляции, потенциальные покупатели не могут оформить сделку привычными способами. Сервисы онлайн-покупки жилья начинают работать, отметил Якушев, но все же не могут полностью заменить обычный порядок. "Прежде чем делать такое серьезное приобретение, люди хотят лично побывать, посмотреть, потрогать своими руками", - сказал министр.

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