Яндекс запустил новое приложение для телевизоров

Компания "Яндекс" запустила мультимедийную платформу для Smart TV. Она позволяет смотреть эфирные телеканалы и пользоваться всеми возможностями "умных ТВ" в одном месте. Зрители могут смотреть телеканалы, фильмы, сериалы и видео из интернета, не выходя из приложения.

Платформа объединяет эфирные каналы и онлайн-кинотеатр "Кинопоиск HD". Они собраны в одном интерфейсе с голосовым поиском по всему контенту. Можно искать по названию, жанру или актеру. На телевизорах с платформой Яндекса можно смотреть видео на YouTube. Зрителям доступны также приложения онлайн-кинотеатров Ivi, Megogo, Okko, Tvigle и TVzavr.

Приложение включает отдельный детский режим, доступный через настройки. Он позволяет ограничить доступ к фильмам, передачам и видео из интернета. Например, можно защитить пин-кодом контент, предназначенный для детей старше двенадцати лет. Мультимедийная платформа Яндекса работает на базе ОС Android.