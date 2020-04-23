Новости

В Москве начнут штрафовать за нарушение дистанции в общественном транспорте 20:32
В Новосибирской области пожары уничтожили более 50 строений 20:31
Глава МВД Боснии и Герцеговины: Страна не станет депо для террористов 20:31
Руководитель татарстанских коммунистов опроверг заражение COVID-19 20:12
Умер один из жильцов хостела в Ленобласти, где произошла вспышка COVID-19 20:01
В "Единой России" предложили не отключать горячую воду во время самоизоляции 19:54
У берегов Крыма нашли потопленный фашистами теплоход "Армения" 19:45
Глава Подмосковья допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в мае 19:34
Китай даст ВОЗ 30 миллионов долларов наличными 19:28
В Петербурге арестовали владельца хостела, лишившего глаза сотрудницу 19:27
Источник: Южнокорейские СМИ исказили содержание доклада ООН по КНДР 19:26
Вопрос о тарифах по газу вынесен на высший совет ЕАЭС 19:25
В Удмуртии откроют автошколы, ломбарды и салоны красоты 19:21
СК намерен просить суд о мере пресечения для экс-депутата Дениса Волчека 19:16
Система здравоохранения Петербурга оказалась перегружена из-за COVID-19 19:14
В Казани модернизировали два стратегических ракетоносца Ту-160 19:09
Собянин заявил о нежелании вводить в Москву войска из-за вируса 19:06
Япония намерена закрыть въезд из России 19:05
МИД: Заявления США о причастности РФ к инциденту с хлором в САР неприемлемы 19:02
В Удмуртии у работников "Ижмеха" выявили коронавирус 19:02
Собянин: Разрешать прогулки москвичам пока слишком рискованно 18:52
Пограничники Беларуси получили более 31 тысячи средств защиты 18:51
Водитель Бабкиной опроверг сведения, что он заражен коронавирусом 18:51
В Мордовии от коронавируса скончался второй пациент 18:47
В Петербурге выписали из больницы главу комитета по здравоохранению 18:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
23.04.2020 19:05
Рубрика: В мире

Япония намерена закрыть въезд из России

Текст: Константин Волков

Япония намерена наложить запрет на въезд в страну из России и нескольких стран Ближнего Востока из-за ситуации с распространением коронавируса в этих государствах. Об этом 23 апреля сообщает японское информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве.

Фото: AP Photo/Carlos Gil
В Японии зафиксирована рекордная смертность от коронавируса за сутки

Тем, кто был в России, ОАЭ или еще некоторых странах (их список будет объявлен вскоре) в течение двух недель до приезда в Японию, въезд окажется закрыт.

Решение о запрете должно быть вскоре принято Советом национальной безопасности во главе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

В преддверии введения запрета МИД Японии поднял рейтинг опасности России, а также ОАЭ и еще ряда ближневосточных стран, выпустив рекомендации не посещать эти государства до улучшения эпидемиологической обстановки.

Ранее Япония закрыла въезд из 73 стран и территорий, включая КНР, Южную Корею, США, большую часть стран Европы, а действие выданных ранее в этих странах японских виз было приостановлено.

Гражданам Японии позволено возвращаться на родину, но по прибытии они должны самоизолироваться на двухнедельный карантин.

В мире Восточная Азия Япония Отношения России и Японии Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Правительство выделит 9,5 млрд рублей на помощь по ипотеке многодетным
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
Собянин заявил о нежелании вводить в Москву войска из-за вируса
Евросоюз не договорился о создании фонда восстановления
ФАС проверит ритейлеров из-за роста цен на лимоны
Как России сыграть позитивную роль в новом мире после коронавируса
Почему Евросоюз отказался идти на поводу антикитайской кампании США и их союзников