Япония намерена закрыть въезд из России

Япония намерена наложить запрет на въезд в страну из России и нескольких стран Ближнего Востока из-за ситуации с распространением коронавируса в этих государствах. Об этом 23 апреля сообщает японское информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве.

Тем, кто был в России, ОАЭ или еще некоторых странах (их список будет объявлен вскоре) в течение двух недель до приезда в Японию, въезд окажется закрыт.

Решение о запрете должно быть вскоре принято Советом национальной безопасности во главе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

В преддверии введения запрета МИД Японии поднял рейтинг опасности России, а также ОАЭ и еще ряда ближневосточных стран, выпустив рекомендации не посещать эти государства до улучшения эпидемиологической обстановки.

Ранее Япония закрыла въезд из 73 стран и территорий, включая КНР, Южную Корею, США, большую часть стран Европы, а действие выданных ранее в этих странах японских виз было приостановлено.

Гражданам Японии позволено возвращаться на родину, но по прибытии они должны самоизолироваться на двухнедельный карантин.