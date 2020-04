Источник: Южнокорейские СМИ исказили содержание доклада ООН по КНДР

Южнокорейские СМИ исказили содержание доклада, предоставленного Группой экспертов Совету Безопасности ООН, заявив, что эксперты якобы допустили возможность ввоза личного лимузина Ким Чен Ына Mercedes S-600 в КНДР через Россию. В докладе ничего подобного нет, а в деле замешаны компании из Италии, Южной Кореи, Японии и Китая. По сведениям источника, близкого к ООН, органы намерены требовать опровержения от СМИ, которые опубликовали неверную информацию. Проведенное "РГ" расследование и изучение докладов ООН подтвердило эти сведения.

Речь идет о двух новых пуленепробиваемых лимузинах Mercedes-Benz S-Class 600 Sedan Long Guard VR9 (Maybach), которые были замечены в Северной Корее в феврале 2019 года. Они использовались в качестве личных автомобилей председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Так как данные машины подпадают под определение "предметов роскоши", то их поставки в КНДР запрещены санкциями ООН. Учитывая выявленные факты, группа экспертов ООН при СБ ООН, которая занимается вопросами по контролю за исполнением санкций в отношении КНДР, провела собственное расследование и предоставила свои выводы для Совета Безопасности в ежегодном докладе от 13 апреля 2020 года, который сейчас находится в открытом доступе.

В частности, было выявлено, что указанные автомобили Mercedes-Benz были поставлены с завода в Германии итальянской компании. Автомобили из Германии через Нидерланды (Роттердам) сначала были доставлены в порт Далянь (Китай), оттуда в Осаку (Япония) и в итоге оказались в южнокорейском порту Пусан (Южная Корея). Там они были погружены на судно DN5505, которое должно было их доставить в российский порт Находка. Судно вышло из Пусана 1 октября 2018 года, после чего, находясь в южнокорейских водах, отключило автоматическую идентификационную систему, которая позволяет определять местоположение судов. 19 октября судно снова из этого же района подало сигнал, но уже возвращаясь в Пусан и на судне автомобилей уже не было. При этом Российская Федерация не зарегистрировала прибытия или отправления судна DN5505 ни в одном из своих дальневосточных портов.

Хотя в докладе ни слова не сказано про прибытие судна в российский порт, однако ведущие южнокорейские СМИ, ссылаясь на публикации западных англоязычных изданий NK News, Voice of America, японских СМИ, которые в свою очередь якобы опирались на уже упомянутый доклад Группы экспертов при СБ ООН, заявили, что "Мерседесы Ким Чен Ына в итоге были ввезены в Северную Корею через Россию". Было указано, что "представители Группы экспертов при СБ ООН предполагают, что машины были в итоге доставлены в порт Находка, а оттуда их уже транспортным самолетом северокорейской Air Koryo доставили рейсом из Владивостока в Пхеньян".

"Необходимо подчеркнуть, что в докладе ООН никаких подобных предположений не высказано. След судна с машинами теряется 1 октября 2018 года в южнокорейских водах, а затем оно снова появляется там же 19 октября. Добавлено лишь, что "расследование продолжается". В документе нет никаких предположений про перевозку самолетами из Владивостока и прочих подробностей, что можно проверить, так как доклад есть в интернете в открытом доступе", - заявил "Российской газете" источник, близкий к ООН.

Стоит отметить, что действительно практически все ведущие южнокорейские СМИ 18-19 апреля сообщили о докладе для СБ ООН, где содержались выводы в том числе и по истории с "лимузинами для вождя КНДР". Соответствующие публикации сделали информагентство Yonhap, газеты Чунан Ильбо, Тона Ильбо, Азия Кенчже, Мэиль Кенчже, Кукче Синмун, телерадиовещательные компании MBC, SBS, KBS, телеканалы MBN, Хангук Кенчже ТВ и многие другие. При этом везде заявлялось о проходе Mercedes-Benz через шесть стран, включая Россию и "предположениях Группы экспертов при СБ ООН".

Некоторые южнокорейские издания все же уточняют, что выводы экспертов ООН заканчиваются лишь на "пропаже судна 1 октября", указывая, что про "российский след" говорил в июле 2019 года только базирующийся в США исследовательский центр С4ADS, но не представители ООН. Вместе с тем, даже эти издания вынесли в заголовки и краткое содержание, в том числе и "российский след". Другие южнокорейские СМИ, ссылаясь на публикации в частности в NK News и "другие зарубежные СМИ", прямо утверждают, что в докладе "подтверждены предположения C4ADS" о поставках через РФ.

Примечательно, что среди компаний, которые занимались покупкой или доставкой "мерседесов вождя", упоминаются европейские, японские, китайские и южнокорейские фирмы: European Cars & More, S.R.L. (Италия), Slevenburg and Huyser B.V. (Нидерланды) , LS Logistics & Spedizioni SRL (Италия), Dalian Shangen International Trade Co. Ltd (КНР), Zuisyo Co., Ltd (Япония), Mino Logistics Co., Ltd (Сеул, Южная Корея), Hantrade Co., Ltd. (Пусан, Южная Корея), суда Lantau Bay 183E, DN5505. Последнее судно, которое скорее всего и доставило автомобили, принадлежит компании Do Young Shipping (Маршалловы острова), являющейся уже дочерней компанией южнокорейской Jiho Shipping Co Ltd (Пусан). Российская компания упомянута во всей цепочке лишь однажды как FLOT-DV.LLC (Владивосток) в качестве грузополучателя в Осаке, но затем грузополучатель был поменян на японскую Zuisyo Co., Ltd.

"Безусловно, история запутанная и требует дальнейшего расследования. То же самое судно могло просто зайти в любой северокорейский порт на восточном побережье, тот же Вонсан, и там оставить автомобили, что решило бы сразу все проблемы, а не устраивать дополнительный крюк через Находку с доставкой самолетами, но это лишь предположение… Насколько мне известно, в Комитете ООН продолжают заниматься этой историей, чтобы выяснить все детали, однако вызывает вопросы, почему некоторые СМИ так спешат записать Россию в качестве соучастника данной схемы, хотя в докладе подобные подозрения отсутствуют.", - отметил "РГ" источник, близкий к ООН.