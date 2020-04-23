Кабинет министров распределил новые субсидии для помощи экономике

Около одного миллиона организаций малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики смогут воспользоваться прямой безвозмездной поддержкой государства. Им позволят использовать эти средства на выплату зарплат или решение других неотложных задач.

Кабинет министров в ускоренном порядке принимает нормативные документы, чтобы быстрее запустить программы поддержки населения и бизнеса. Уже одобрено два пакета антикризисных действий с общим объемом финансирования более 2,1 трлн рублей, и кабинет министров продолжает подготовку новых. 23 апреля на заседании правительство рассмотрело проект постановления об утверждении правил выделения прямой безвозмездной помощи малому и среднему бизнесу в пострадавших отраслях. "По прогнозу министерства финансов, за два месяца этой субсидией смогут воспользоваться около 1 млн организаций и индивидуальных предпринимателей, а общий объем расходов превысит 80 млрд рублей, - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин. - Такую поддержку получат те, кто сохранят не менее 90% штатной численности предприятия по сравнению с мартом".

Кабинету министров на одобрение также представили нормативные документы, необходимые для расширения программы беспроцентного зарплатного кредитования бизнеса из этих же сфер деятельности. Пока что такая помощь оказывается только малым и микропредприятиям, но ее предоставят и более крупным организациям. Это потребовало дополнительных 3,5 млрд рублей. "Общий объем выданных кредитов должен достичь 305 миллиардов рублей. 75 процентов таких кредитов будут обеспечены гарантиями "ВЭБ.РФ", - напомнил глава правительства. Чтобы крупный бизнес не выбрал значительную часть финансирования, устанавливается минимальная доля малых и средних компаний в общем объеме кредитных договоров - не менее 40%. При поддержке системообразующих предприятий кабинет министров тоже ориентируется на задачи сохранения занятости. Они смогут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств. "Для этих целей мы просубсидируем кредитные организации на 24 млрд рублей, - сообщил Михаил Мишустин. - Размер такого кредита сроком на один год составит до 1 млрд рублей. При этом ставка не превысит 5% годовых".

Жилищное строительство получит помощь через механизм льготной ипотеки. До 1 ноября граждане смогут приобрести жилье в новостройках по льготной ставке в 6,5%. Программа распространяется на ипотечные займы до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей - в других субъектах Федерации. На реализацию этой меры потребовалось выделить субсидии в объеме 6 миллиардов рублей. "Она станет хорошим подспорьем для тех, кто планировал улучшить свои жилищные условия, и позволит дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд рублей из банковской системы", - заявил премьер об ожиданиях.

Особое внимание государство уделяет жилищным вопросам многодетных семей. Более 9,5 млрд рублей в 2020 году правительство выделяет тем из них, где после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок. "Государство поможет полностью или частично погасить ипотечный кредит такой семьи. Максимальная сумма погашения составит 450 тысяч рублей", - напомнил Мишустин. По расчетам министерства финансов, эта мера поможет не менее чем 21 тысяче семей. С учетом расширенного маткапитала общая сумма жилищной поддержки многодетных семей может превысить 1 млн рублей, подчеркнул премьер.

Решая острые вопросы, в кабинете министров не забывают о системных проблемах и развитии в будущем. В повестку заседания включили проект изменений в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Они совершенствуют механизм отказа кредитных учреждений открыть банковский счет или выполнить распоряжение клиента об операции с его средствами. Сегодня при отсутствии какого-нибудь документа, подтверждающего добросовестность клиента, банки могут отказывать в операциях и даже заблокировать счет без объяснения причин. "Для защиты интересов физических лиц вводится отдельная норма. Теперь кредитные организации будут не вправе отказать им и в открытии банковских счетов, - рассказал Мишустин. - Банк сможет отказаться от совершения операции только в том случае, если при проведении проверки возникает обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма".