Минпросвещения запускает образовательный телепроект "Моя школа online". Видеоуроки для подготовке к ЕГЭ и ОГЭ уже идут на "Триколоре", а с 27 апреля они стартуют и на первом мультиплексе - ОТР. В ведомстве рассчитывают, что они охватят до пяти миллионов школьников по всей России.

- Для нас важно, чтобы все школьники получали качественное образование, подготовились к ОГЭ и ЕГЭ , - рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. - Мы соединили в одном проекте традиционные учебники, цифровую платформу и телевидение. Получился мультимедийный проект "Моя школа online", который позволит выпускникам качественно подготовиться к экзаменам. Привлечены лучшие педагоги, методисты, все содержание онлайн-уроков выверено.

Напомним, бесплатная цифровая интернет-платформа "Моя школа online" была запущена полторы недели назад - и ее посетило уже более миллиона пользователей. На платформе выложены параграфы из учебников, включенных в федеральный перечень. И задания по ним. Все можно скачать на флешку и учиться даже без интернета. А с 27 апреля телеуроки будут транслироваться еще и по ОТР. Время - с 9 до 12 часов ежедневно. Что особенно важно: все телезанятия синхронизированы с учебниками и электронной платформой.

- Это поможет качественно подготовиться к экзаменам. Такого нет нигде в мире, - уверен Сергей Кравцов. - Проект будет полезен и учителям, которые увидят работу лучших педагогов по телевидению.

Вести уроки будут лауреаты и победители конкурса "Учитель года России". Для учеников девятых классов - по математике и русскому языку. Для учеников 11-х классов к этим двум предметам добавятся география, биология, английский, химия, история, обществознание, физика и литература.

Только на ОТР будет проведено около 400 теле-уроков! Продолжитель­ность каждого - 30 минут

- Ситуация с дистанционным образованием является одной из сложнейших и приоритетных. За месяц мы продвинулись вперед, выстроена система, не знающая аналогов, - заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Александр Хинштейн. - Сигнал ОТР идет в рамках двадцати каналов, которые получают 90 процентов населения России. Эфир канала Триколор также имеет большое покрытие. Это позволяет сделать так, чтобы у детей, в первую очередь у 11-классников, была возможность получать качественное образование. Даже в самых отдаленных поселках.

Только на ОТР будет проведено около 400 телеуроков! Продолжительность каждого - 30 минут. Что интересно, в конце каждого занятия на экранах покажут специальный QR-код. Любой школьник сможет навести на него камеру смартфона и отсканировать. По ссылке откроется сайт "Российской электронной школы", причем именно на тех тестах и заданиях, которые посвящены теме урока. На них можно будет потренироваться и проверить себя. Кроме того, все телеуроки и дополнительные материалы будут сохраняться на сайте "Российской электронной школы".

- Мы надеемся, когда все последствия распространения коронавируса будут преодолены, технологии дистанционного обучения прочно войдут в фундамент базового школьного образования, - заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. - Это позволит и дополнительную углубленную работу со школьниками проводить с использованием этих технологий, и в малокомплектных удаленных школах гарантировать единые стандарты качества обучения. Это позволит детям, у которых есть какие-то ограничения по здоровью, получать образование не выходя из дома.

Кстати

Министерство просвещения, Агентство стратегических инициатив (АСИ) и "Единая Россия" продолжают всероссийскую благотворительную акцию "Помоги учиться дома". Стать участником акции может любой житель страны или организация, готовые безвозмездно поделиться новыми или использованными компьютерами с нуждающимися семьями. По словам Сергея Кравцова, сегодня в малообеспеченные и многодетные семьи уже передано порядка 50 тысяч единиц компьютерной техники. В Калининградской области семьям было передано более 9,2 тыс. компьютеров, в Московской области - 6,5 тыс. компьютеров, в Петербурге - 8,5 тыс., в Татарстане - более 2 тыс. И даже в Еврейской автономной области 228 компьютеров переданы детям.