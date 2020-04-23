Как изменятся потребительские привычки россиян из-за пандемии

Россияне резко сократили количество походов в магазины - 58% отправляются за покупками раз в 7-10 дней. Такие данные привела заместитель директора по работе с клиентами исследовательского центра Romir Анастасия Сидорина. 10% респондентов сократили посещение супермаркетов в пользу онлайн-доставки готовой еды - из ресторанов и заведений общественного питания. Основная доля таких заказов - она будет увеличиваться - приходится на жителей городов-миллионников.

По словам Сидориной, беспокойство о состоянии здоровья - то, что сегодня особенно занимает мысли большинства респондентов. "Все, что связано с поддержанием здорового образа жизни, выходит на первый план. Приобретение витаминов, добавок, свежих овощей фруктов становится приоритетом", - отмечает Сидорина.

Не менее волнующая тема - финансовая устойчивость. По данным исследования, за последние два года менее 30% россиян смогли накопить сбережения. В основном, это жители регионов возрасте 40-49 лет. Большинство тех, кто откладывал средства на отпуск и путешествия, решили оставить деньги в качестве финансовой подушки безопасности. Для многих вопрос сбережений становится все более актуальным. Однако основной помехой является низкий доход и высокая закредитованность населения.

О возврате к привычному ритму потребления после завершения пика пандемии заявили почти 50% россиян. Но, как прогнозируют эксперты, даже за несколько месяцев потребительские привычки россиян могут сильно измениться. Как именно - станет понятно ближе к середине года. Пока же горизонт планирования не превышает двух недель,сообщила консультант по управлению ассортиментом, специалист по закупкам Екатерина Бузукова. Нет четкого понимания по управлению ассортиментом, развитию форматов. "Если до марта 2020 года по каждой категории товаров можно было сказать, что важно для покупателя, к примеру, бренд, упаковка, стиль, цвет, то сейчас все перемешалось", - говорит Бузукова. Среди прогнозов - еще больший спрос покупателей на промоакции, переключение внимания на бренды более низкого ценового сегмента. То есть тренд на экономию будет только усиливаться.

Не исключено, что будет происходить "вымывание" дешевого ассортимента товаров с полок зарубежных магазинов. Такая картина сейчас наблюдается в ряде зарубежных стран. "Это не связано с тем, что некоторые товары не смогли преодолеть дефицит, к примеру, туалетная бумага, макароны, крупы. Магазины не торопятся пополнять этот сегмент, так как продуктовый ретейл находится в ожидании спада спроса и пытается хоть как-то заработать", - рассуждает консультант по ритейл-технологиям, бизнес-консультант Гульфира Крок.