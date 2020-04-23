Как коронавирус разоряет англоязычные университеты

Британский Союз университетов и колледжей бьет тревогу: в предстоящем учебном году из-за пандемии коронавируса вузы Альбиона на одной только плате за обучение потеряют два с половиной миллиарда фунтов (около 231 миллиарда рублей). Кроме того, около 30 тысяч сотрудников университетов лишатся своих рабочих мест. Аналогичная ситуация в США и Австралии, где финансовые потери вузов могут составить миллиарды долларов. А все из-за того, что в условиях пандемии многие иностранные студенты либо просто не смогут приехать на учебу, либо побоятся покидать родные страны.

Известно, что во многих зарубежных институтах учащиеся, приезжающие из-за рубежа, обычно платят вдвое, если не втрое, больше "домашних" студентов. Особенно это касается таких стран, как Великобритания, США, Канада и Австралия. "Крупные, ориентированные на рынок университетские системы в этих государствах сейчас особенно уязвимы, так как они подняли плату за обучение и взяли огромные займы для того, что инвестировать в такие вещи как спортивное оборудование и жилье, чтобы привлечь и разместить студентов. Все это делалось с верой в постоянный рост числа иностранных студентов (сейчас их около пяти миллионов по всему миру)", - пишет газета Financial Times. В особенности это касается китайских студентов, которые, по данным ЮНЕСКО, составляют наибольшую часть приезжих учащихся в университетах США, Великобритании и той же Австралии.

По данным ассоциации австралийских университетов Universities Australia, в этом году они потеряют около 4,6 миллиарда австралийских долларов, что поставит под удар 21 тысячу рабочих мест уже в ближайшие пол года. И это только начало. Как передает Associated Press, американские вузы, обеспокоенные не только из-за иностранных студентов, но и из-за "домашних", которые могут просто не захотеть возвращаться к учебе из страха перед пандемией, рискуют потерять по сто миллионов долларов каждый.

Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, к делу подключается государство. В основном оно старается помочь храмам науки финансовыми вливаниями. В Британии, помимо этого, власти попытались ввести еще и квоту на количество студентов, которые могут поступать в один вуз. Так Лондон хотел спасти более дорогие и престижные университеты, так как их более дешевые собратья в нынешних условиях могли просто оставить их без абитуриентов за счет выгодных предложений и низких цен. Однако не везде помощь со стороны властей оказывает должный эффект. Как утверждает профессор экономики Университета Калифорнии Дик Старц, американские вузы пока держатся, но если пандемия растянется на лето и осень, оставляя кампусы закрытыми, то может наступить катастрофа. Британские же эксперты, напротив, хватаются за голову и утверждают, что предпринимаемых правительством мер по спасению высших учебных заведений не достаточно.