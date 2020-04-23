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Рубрика: В мире

Лежак в одни руки

На юге Европы придумывают "фишки", чтобы подготовиться к пляжному сезону в условиях пандемии
Текст: Нива Миракян (Рим) , Вячеслав Прокофьев (Париж) , Денис Кабанов (Афины)
Российская газета - Федеральный выпуск № 90(8144)
Итальянцы искренне надеются, что власти не станут лишать их в этом году возможности понежиться на солнце. Пока правительство усиленно работает над спасением пляжного сезона, местные предприниматели активно генерируют креативные решения по социальному дистанцированию отдыхающих на пляже в условиях пандемии. Так, одна из компаний из Модены (область Эмилия-Романья) заявила о намерении начать производство специальных блоков из плексигласовых плит высотой в два метра. По расчетам производителя, в отсеке площадью 4,5 на 4,5 метра поместятся два шезлонга и зонт от солнца.
Санитарная обработка всего и вся, маски и соблюдение дистанции - такова новая реальность пляжного отдыха. Фото: EPA Санитарная обработка всего и вся, маски и соблюдение дистанции - такова новая реальность пляжного отдыха. Фото: EPA
Санитарная обработка всего и вся, маски и соблюдение дистанции - такова новая реальность пляжного отдыха. Фото: EPA

Своим виденьем пляжного сезона поделилась Ассоциация итальянских курортников. В частности, предлагается ежедневная санитарная обработка всех пляжей, а также гарантирование дистанции между отдыхающими не менее трех метров. Проход к морю призывают продумать таким образом, чтобы те, кто идут плавать, находились в отдалении от людей, лежащих на пляже под зонтиками. А впускать на пляж будут исключительно граждан, имеющих на руках заявление, удостоверяющее, что его держатель не инфицирован коронавирусом. При этом шезлонги сможет арендовать только один человек в день. И если случайно клиент покинет пляж преждевременно, никто больше не сможет дотронуться до его шезлонга, до тех пор, пока он не пройдет санитарную обработку.

Фото: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
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Загвоздка заключается в том, что отдыхающим предлагают предварительно зарегистрироваться онлайн, чтобы забронировать "место под солнцем". Но поскольку главными завсегдатаями итальянских пляжей являются глубоко пожилые люди, многие из которых интернетом категорически не пользуются, нетрудно предположить, что путаницы и накала страстей под палящим солнцем избежать вряд ли удастся. Ненужный ажиотаж и столпотворение может создать и то, что вход и выход на курортную зону должны будут располагаться с разных сторон. Отдых на пляже может оказаться настоящим кошмаром и для семей с детьми - итальянских мам и пап планируется обязать постоянно контролировать своих чад, настраивая их на "игры низкой интенсивности" и не позволяя им взаимодействовать с другими малышами. И даже в баре расслабиться не получится - в нем будут обслуживать всего по 4 клиента, поэтому очереди, к сожалению, неминуемы.

Во Франции большинство граждан останутся в пределах "шестиугольника", как здесь часто называют страну. Местные туроператоры вовсю расхваливают французские красоты и достопримечательности и даже запустили специальную интернет-платформу под лозунгом: "Этим летом я путешествую по Франции". Одна из крупных сетей отелей разработала свод правил, своего рода "Знак качества", где указаны антиинфекционные меры и средства, которые будут задействованы этим летом. Маски, гели для персонала, регулярная углубленная уборка антисептиками номеров, гостиничных холлов, лифтов и прочих помещений. Особое внимание - буфетам и ресторанам.

Что касается пляжей, а они находятся в ведении местных властей, то над ними планируется установить контроль силами полиции и жандармерии. Одной из норм, как стало известно, станет соблюдение безопасного расстояния между загорающими под палящим солнцем: не менее двух-трех метров.

Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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В Греции не собираются отказываться от туристического сезона. Самую большую озабоченность у властей вызывают острова, где не хватает медучреждений, чтобы обеспечить контроль за санитарной обстановкой. По прогнозам, размещение туристов на островах начнется с середины лета, тогда как гостиницы в крупных континентальных городах откроются уже в июне. Есть информация, что каждый турист для въезда в Грецию должен будет иметь "паспорт здоровья", параметры которого пока неизвестны, а также подтверждение о прохождении теста на коронавирус.

Пока в туристической сфере Греции царит неопределенность, власти на местах продолжают плановую подготовку к курортному сезону. Пока ясно одно: главными правилами предстоящего лета станут сохранение дистанции, мытье рук и избежание телесного контакта.

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