Как России сыграть позитивную роль в новом мире после коронавируса

Пандемия коронавируса сама по себе не перестроит миропорядок, но она ускорила многие глобальные тренды и усугубила проблемы, которые назрели и до этого. Какие обновления необходимы внешней политике России в этих новых условиях? И какие привлекательные идеи она может предложить мировому сообществу? Ответить на эти вопросы попытались авторы доклада "Защита мира, Земли, свободы выбора для всех стран. Новые идеи для внешней политики России". Его основные авторы - специалисты НИУ "Высшая школа экономики", декан факультета мировой экономики и мировой политики Сергей Караганов и замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов.

Среди тенденций, контуры которых предельно ясно проявились в период пандемии, они выделяют окончательный уход в прошлое миропорядка прошлого века, фрагментацию мировой экономики, рост неравенства и социальной напряженности, запрос народов средних и малых стран на самостоятельные решения. Кроме того, растет угроза раскола мира и непреднамеренной войны между крупными странами, в том числе ядерной. Наконец, все острее встают вопросы загрязнения окружающей среды и изменения климата. Пока национальные элиты в разных странах получили возможность списать на пандемию часть этих нерешенных проблем. Но отсрочка временная, ведь карантинные меры грозят назревшим экономическим кризисом, который, среди прочего, обострит соперничество между США и Китаем.

Три идейных кита

На презентации доклада, которая в духе времени прошла в онлайн-формате, Сергей Караганов предложил подкрепить успехи внешней политики России идеями, которые будут отражать потребности внутреннего развития страны и формировать положительный вклад в мировые дела. Сами эти идеи лаконично отражены в названии доклада.

Как пояснил Караганов, тремя китами, на которых могла бы держаться внешняя политика России ближайшие 10-15 лет, являются ее позиционирование как главного поставщика международной безопасности, страны, противодействующей гегемонизму, что дает другим народам свободу выбора собственных моделей и путей развития, и, наконец, защитника окружающей среды.

По его словам, к этому можно добавлять и другие компоненты, как, например, гуманитарный и культурный, но указанную тройку авторы считают опорными. В том числе потому, что эти идеи сами по себе опираются на глобальные тренды, такие как растущая угроза войны и конфликтов, запрос на суверенитет и многообразие. А эти тренды близки и России.

Дмитрий Суслов в свою очередь отметил, что выстроенная на указанных идеях внешняя политика не предполагает их навязывания другим странам, а призвана продемонстрировать позитивную роль России в мире, где многие не хотят выбирать между соперничающими Китаем и США.

В части, касающейся международной безопасности и миротворчества, авторы доклада предлагают сделать акцент на "уменьшение угрозы войны между ядерными странами, ограничение гонки вооружений, укрепление мира в Европе, Азии и на Ближнем Востоке". Ведь Москва "играет ведущую роль в урегулировании международных конфликтов". А главной площадкой для диалога по этим темам могла бы стать предложенная Россией встреча лидеров постоянных членов Совбеза ООН.

Эксперты подчеркивают "острую необходимость политики по защите родной природы, нашей Земли и нас самих от последствий изменений окружающей среды и пандемий". Россия как государство, где более половины территории не затронуто деятельностью человека, может вносить ведущий вклад и определять повестку в этой области, считают авторы доклада. Например, использовать Арктику как центр для экологического сотрудничества или продвигать сотрудничеству в области ликвидации последствий техногенных и учащающихся природных катастроф и пандемий.

Дипломаты прислушаются

Доклад вышел "содержательным и весьма интересным", а его публикация "актуальна и своевременна", поэтому в МИД России учтут идеи авторов в работе по упомянутым темам. Тем более, что они созвучны тем приоритетам, над которыми работает внешнеполитическое ведомство. Такую оценку документу дал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, принимавший участие в презентации. По его словам, в сегодняшнее трудное время необходимо смотреть на открывающиеся возможности.

Дипломат согласился с тем, что пандемия коронавируса "усилила и ускорила" борьбу за лидерство между крупными государствами, что чревато глобальными конфликтами. "Не устранена угроза ядерной войны", - добавил он. По его словам, "военные силы играют все большую роль в международных отношениях в виду ослабления и разрушения проверенных временем международных институтов глобального управления и режимов контроля над вооружениями". "Все это требует политико-дипломатического ответа на общие мировые вызовы. Растет объективный запрос на совместные усилия ключевых международных игроков по их преодолению", - сказал он.

Что касается подготовки встречи лидеров "пятерки" СБ ООН, то она постепенно продвигается, хотя о конкретных датах говорить рано. Речь как о переговорах в видеоформате, так и об очной встрече, повестка которой "гораздо шире".

Свои идеи на международной арене предлагают и другие страны, включая Китай и США. При этом, как отметил Рябков, Вашингтон зачастую пытается заставить соседние с РФ государства делать выбор в духе "с нами или против нас". Но, по его словам, Москва не ставит своей целью выигрывать у Вашингтона идейную конкуренцию в этих странах, поскольку "глубина исторических, культурных, человеческих, экономических и других связей" с ними у России "неизмеримо глубже, фундаментальнее и богаче, чем все то, что США предлагают в качестве так называемой альтернативы".

Вопрос от "РГ"

22 апреля, в день презентации доклада, в 50-й раз отмечали День Земли, призванный обратить внимание на необходимость бережного отношения к чуткой экосистеме нашей планеты. Авторы доклада считают, что наша страна может вносить ведущий вклад в мировую экологическую повестку. Какие идеи Россия могла бы предложить мировому сообществу в этой сфере?

Сергей Рябков: Нужна новая климатическая повестка дня. На основе того, что наработано, надо делать следующий шаг, не допуская спекуляций на климатической повестке в ущерб интересам экономического развития и социальной стабильности отдельных стран и регионов. Необходимо отойти от привычных принципов и сформулировать повестку дня, которая будет затрагивать интересы всех.

Сейчас крайне востребована консолидирующая роль России как ответственного игрока. Россия выполняет все взятые на себя обязательства в этой сфере.

Сергей Караганов: России нужна самостоятельная экологическая политика. Сегодня многие сложившиеся подходы устарели, поэтому Москва могла бы предложить справедливую зеленую политику. Среди конкретных вещей - новая водная политика для Азии или инициатива по созданию фондов зерна под эгидой БРИКС или ШОС.