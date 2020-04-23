Как России сыграть позитивную роль в новом мире после коронавируса

Среди тенденций, контуры которых предельно ясно проявились в период пандемии, они выделяют окончательный уход в прошлое миропорядка прошлого века, фрагментацию мировой экономики, рост неравенства и социальной напряженности, запрос народов средних и малых стран на самостоятельные решения. Кроме того, растет угроза раскола мира и непреднамеренной войны между крупными странами, в том числе ядерной. Наконец, все острее встают вопросы загрязнения окружающей среды и изменения климата. Пока национальные элиты в разных странах получили возможность списать на пандемию часть этих нерешенных проблем. Но отсрочка временная, ведь карантинные меры грозят назревшим экономическим кризисом, который, среди прочего, обострит соперничество между США и Китаем.
Три идейных кита
На презентации доклада, которая в духе времени прошла в онлайн-формате, Сергей Караганов предложил подкрепить успехи внешней политики России идеями, которые будут отражать потребности внутреннего развития страны и формировать положительный вклад в мировые дела. Сами эти идеи лаконично отражены в названии доклада.
Как пояснил Караганов, тремя китами, на которых могла бы держаться внешняя политика России ближайшие 10-15 лет, являются ее позиционирование как главного поставщика международной безопасности, страны, противодействующей гегемонизму, что дает другим народам свободу выбора собственных моделей и путей развития, и, наконец, защитника окружающей среды.
По его словам, к этому можно добавлять и другие компоненты, как, например, гуманитарный и культурный, но указанную тройку авторы считают опорными. В том числе потому, что эти идеи сами по себе опираются на глобальные тренды, такие как растущая угроза войны и конфликтов, запрос на суверенитет и многообразие. А эти тренды близки и России.
Дмитрий Суслов в свою очередь отметил, что выстроенная на указанных идеях внешняя политика не предполагает их навязывания другим странам, а призвана продемонстрировать позитивную роль России в мире, где многие не хотят выбирать между соперничающими Китаем и США.
В части, касающейся международной безопасности и миротворчества, авторы доклада предлагают сделать акцент на "уменьшение угрозы войны между ядерными странами, ограничение гонки вооружений, укрепление мира в Европе, Азии и на Ближнем Востоке". Ведь Москва "играет ведущую роль в урегулировании международных конфликтов". А главной площадкой для диалога по этим темам могла бы стать предложенная Россией встреча лидеров постоянных членов Совбеза ООН.
Эксперты подчеркивают "острую необходимость политики по защите родной природы, нашей Земли и нас самих от последствий изменений окружающей среды и пандемий". Россия как государство, где более половины территории не затронуто деятельностью человека, может вносить ведущий вклад и определять повестку в этой области, считают авторы доклада. Например, использовать Арктику как центр для экологического сотрудничества или продвигать сотрудничеству в области ликвидации последствий техногенных и учащающихся природных катастроф и пандемий.
Дипломаты прислушаются
Доклад вышел "содержательным и весьма интересным", а его публикация "актуальна и своевременна", поэтому в МИД России учтут идеи авторов в работе по упомянутым темам. Тем более, что они созвучны тем приоритетам, над которыми работает внешнеполитическое ведомство. Такую оценку документу дал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, принимавший участие в презентации. По его словам, в сегодняшнее трудное время необходимо смотреть на открывающиеся возможности.
Дипломат согласился с тем, что пандемия коронавируса "усилила и ускорила" борьбу за лидерство между крупными государствами, что чревато глобальными конфликтами. "Не устранена угроза ядерной войны", - добавил он. По его словам, "военные силы играют все большую роль в международных отношениях в виду ослабления и разрушения проверенных временем международных институтов глобального управления и режимов контроля над вооружениями". "Все это требует политико-дипломатического ответа на общие мировые вызовы. Растет объективный запрос на совместные усилия ключевых международных игроков по их преодолению", - сказал он.
Что касается подготовки встречи лидеров "пятерки" СБ ООН, то она постепенно продвигается, хотя о конкретных датах говорить рано. Речь как о переговорах в видеоформате, так и об очной встрече, повестка которой "гораздо шире".
Свои идеи на международной арене предлагают и другие страны, включая Китай и США. При этом, как отметил Рябков, Вашингтон зачастую пытается заставить соседние с РФ государства делать выбор в духе "с нами или против нас". Но, по его словам, Москва не ставит своей целью выигрывать у Вашингтона идейную конкуренцию в этих странах, поскольку "глубина исторических, культурных, человеческих, экономических и других связей" с ними у России "неизмеримо глубже, фундаментальнее и богаче, чем все то, что США предлагают в качестве так называемой альтернативы".
22 апреля, в день презентации доклада, в 50-й раз отмечали День Земли, призванный обратить внимание на необходимость бережного отношения к чуткой экосистеме нашей планеты. Авторы доклада считают, что наша страна может вносить ведущий вклад в мировую экологическую повестку. Какие идеи Россия могла бы предложить мировому сообществу в этой сфере?
Сергей Рябков: Нужна новая климатическая повестка дня. На основе того, что наработано, надо делать следующий шаг, не допуская спекуляций на климатической повестке в ущерб интересам экономического развития и социальной стабильности отдельных стран и регионов. Необходимо отойти от привычных принципов и сформулировать повестку дня, которая будет затрагивать интересы всех.
Сейчас крайне востребована консолидирующая роль России как ответственного игрока. Россия выполняет все взятые на себя обязательства в этой сфере.
Сергей Караганов: России нужна самостоятельная экологическая политика. Сегодня многие сложившиеся подходы устарели, поэтому Москва могла бы предложить справедливую зеленую политику. Среди конкретных вещей - новая водная политика для Азии или инициатива по созданию фондов зерна под эгидой БРИКС или ШОС.