Как россиянам живется в режиме самоизоляции

Новости

Собянин: Разрешать прогулки москвичам пока слишком рискованно 18:52
Пограничники Беларуси получили более 31 тысячи средств защиты 18:51
Водитель Бабкиной опроверг сведения, что он заражен коронавирусом 18:51
В Мордовии от коронавируса скончался второй пациент 18:47
В Петербурге выписали из больницы главу комитета по здравоохранению 18:46
В Сочи эвакуировали людей из торгового центра из-за угрозы взрыва 18:45
В Петербурге работник банка украл у пенсионера 30 миллионов рублей 18:39
73-летняя Марианна Фейтфулл победила коронавирус 18:37
В Удмуртии умер четвертый человек с коронавирусом 18:32
На юге Москвы в одном из дворов жители нашли лисенка 18:32
В Японии зафиксирована рекордная смертность от коронавируса за сутки 18:28
Нижегородская область продолжит использование платформы "Карта жителя" 18:26
У главы комитета по чрезвычайным ситуациям Чувашии выявили коронавирус 18:20
Emirates возобновляет со следующей недели полеты в восемь стран 18:20
В архивах обнаружены записи о метеорите-убийце 18:13
Стрельбы китайских С-400 показали на видео 18:12
Главврач Филатовской больницы рассказал о загруженных реанимациях 18:11
МИД РФ ответил на заявления США о том, что Уилан лишен медпомощи 18:09
УЕФА решил сохранить название Евро-2020 18:04
Обновленный Jaguar F-Type добрался до России 18:02
В Оренбуржье молодую мать арестовали за избиение восьмимесячного сына 17:54
Ивановским бизнесменам "обнулили" аренду 17:53
МИД РФ: Россия вернула Украине две ноты по Крыму 17:46
Пострадавшие от COVID-19 из 40 стран мира подают в суд на курорт в Тироле 17:38
В Мурманске вдвое снизят стоимость проезда для дошкольников 17:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
23.04.2020 17:55
Рубрика: Общество

Не выносят ссор

Как россиянам живется в режиме самоизоляции
Текст: Елена Манукиян
Около 62% россиян поддерживают меры самоизоляции, несмотря на экономические последствия, сообщила глава Центра социального проектирования "Платформа" Мария Макушева участникам вебинара Общественной палаты РФ.

В начале апреля только 40% респондентов понимали необходимость соблюдения домашнего режима. "С одной стороны, боязнь заразиться и опасение за здоровье близких, с другой - страх перед экономическими последствиями, с третьей - уровень доверия к информации, которую они получают. Этот баланс достаточно хрупкий", - пояснила Макушева.

Экспертам "Платформы" удалось выяснить, что на самоизоляции каждый четвертый взрослый (23%) отдыхает, не занимаясь ничем: таких больше среди 18-24-летних и людей старше 55 лет. Каждый третий уделяет время самообразованию, каждый четвертый занялся ремонтом или генеральной уборкой. Работают удаленно 29% россиян, это каждый третий в мегаполисе и каждый четвертый в городах с населением от полумиллиона жителей.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Как работает автоматическая система проверки пропусков в Москве

Сложнее всего, отметила Макушева, в самоизоляции приходится семьям с детьми, где взрослые работают дистанционно, и тем, кто оказался один, не заняв время работой, самообразованием, уходом за домом. "12% опрошенных находятся в одиночестве. В основном это люди старше 55 лет. Из них половине не хватает живого общения", - сказала она. А работающим семейным людям, напротив, по ее словам, не хватает возможности побыть одним. Они чаще других отмечают сильные негативные эмоции, подавленность, ссоры в семье. Средний возраст этой категории 39 лет, из них 46% - мужчины и 54% - женщины.

По словам Макушевой, больше всего россиян в режиме самоизоляции пугает снижение доходов. Работы лишились 8% опрошенных, еще 5% опасаются, что это может случиться в ближайшее время, допускают такую возможность 29%. При этом у 38% есть кредиты, выплаты по которым составляют треть ежемесячного дохода и более, а почти каждый пятый (18%) из тех, кто имеет кредиты, просрочил платежи. Как показало исследование, деньги у большинства людей на самоизоляции скоро закончатся. Чем люди моложе, тем более они нацелены на поиск дополнительных ресурсов. Чем старше, тем чаще основной стратегией становится экономия.

Общество Ежедневник Образ жизни Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Правительство выделит 9,5 млрд рублей на помощь по ипотеке многодетным
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
Евросоюз не договорился о создании фонда восстановления
За сутки в России подтверждено 4774 случая COVID-19 в 81 регионе
ФАС проверит ритейлеров из-за роста цен на лимоны
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции