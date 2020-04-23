Как россиянам живется в режиме самоизоляции

Около 62% россиян поддерживают меры самоизоляции, несмотря на экономические последствия, сообщила глава Центра социального проектирования "Платформа" Мария Макушева участникам вебинара Общественной палаты РФ.

В начале апреля только 40% респондентов понимали необходимость соблюдения домашнего режима. "С одной стороны, боязнь заразиться и опасение за здоровье близких, с другой - страх перед экономическими последствиями, с третьей - уровень доверия к информации, которую они получают. Этот баланс достаточно хрупкий", - пояснила Макушева.

Экспертам "Платформы" удалось выяснить, что на самоизоляции каждый четвертый взрослый (23%) отдыхает, не занимаясь ничем: таких больше среди 18-24-летних и людей старше 55 лет. Каждый третий уделяет время самообразованию, каждый четвертый занялся ремонтом или генеральной уборкой. Работают удаленно 29% россиян, это каждый третий в мегаполисе и каждый четвертый в городах с населением от полумиллиона жителей.

Сложнее всего, отметила Макушева, в самоизоляции приходится семьям с детьми, где взрослые работают дистанционно, и тем, кто оказался один, не заняв время работой, самообразованием, уходом за домом. "12% опрошенных находятся в одиночестве. В основном это люди старше 55 лет. Из них половине не хватает живого общения", - сказала она. А работающим семейным людям, напротив, по ее словам, не хватает возможности побыть одним. Они чаще других отмечают сильные негативные эмоции, подавленность, ссоры в семье. Средний возраст этой категории 39 лет, из них 46% - мужчины и 54% - женщины.

По словам Макушевой, больше всего россиян в режиме самоизоляции пугает снижение доходов. Работы лишились 8% опрошенных, еще 5% опасаются, что это может случиться в ближайшее время, допускают такую возможность 29%. При этом у 38% есть кредиты, выплаты по которым составляют треть ежемесячного дохода и более, а почти каждый пятый (18%) из тех, кто имеет кредиты, просрочил платежи. Как показало исследование, деньги у большинства людей на самоизоляции скоро закончатся. Чем люди моложе, тем более они нацелены на поиск дополнительных ресурсов. Чем старше, тем чаще основной стратегией становится экономия.