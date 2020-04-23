Как совершенствуют должность классного руководителя в школе

С 1 сентября 2020 года классные руководители к своей зарплате начнут получать особую надбавку - пять тысяч рублей из федерального бюджета. И это в дополнение к уже действующим региональным надбавкам. Все соответствующие поправки уже внесены в бюджет на 2020-2022 годы.

Мера более чем оправдана: современный классный руководитель - не только человек, который организует досуг школьников и сопровождает их на экскурсиях. Хотя и это, и воспитание прогульщиков, и беседы с родителями - по-прежнему в его компетенции. Классный руководитель сегодня - наставник и рулевой жизнью класса. Что это значит и как рассчитать вклад классного руководителя? Разбираемся с директором московской школы №2065 Наталией Файдюк.

В этой школе придумали систему, которая как раз и помогает оценить эффективность и результативность работы классного руководителя. А еще разработали специальный электронный портал "Я - руководитель класса", где даже есть по-математически серьезная формула расчета эффективности. Но на самом деле все просто.

- Задача классного руководителя - найти подход к каждому ребенку, помочь выбрать дополнительные занятия, кружки, секции, которые позволят раскрыть талант каждого - и отличника, и условного двоечника-прогульщика, - говорит Наталия Станиславовна. - Важна не просто активность ребят, но и их достижения. Только в сравнении не с другими, а с самими собой.

Что это значит? Например, Петя уже несколько лет занимается легкой атлетикой и для него успех - победа на первенстве города. А для Миши из этого же класса успех - подготовить доклад и выступить с ним на общешкольной конференции. Казалось бы, совсем разные "весовые категории", но и дети со своими интересами.

- Классный руководитель должен создавать для детей такие условия, чтобы каждый достиг индивидуальных высот, - уверена Наталия Файдюк.

Формула расчета эффективности работы руководителя класса учитывает результативность учеников - независимо от вида деятельности и уровня сложности. Очень важно помочь каждому ребенку достичь ситуации успеха.

- Нам важно оценить не просто участие детей в различных активностях, но и их результативность, - рассказывает Наталия Файдюк. - Первый коэффициент в формуле - число ребят, которые в принципе достигли значимых для себя результатов, а второй - соотношение самых высоких результатов к самым низким среди детей одного класса. Так мы наглядно видим результат работы руководителя класса и можем его оценить. Кстати, сейчас у нас каждый ребенок в школе нашел себе занятие по душе, увеличилось количество успешных учеников.

По мнению директора школы, с таким подходом перестает работать расхожий стереотип, что хулиган не может добиться успехов. Оказывается, что дети, у которых поведение хромает, чаще всего социально одарены: у них отлично получается быть волонтерами, помогать младшим. Задача руководителя класса - увидеть это и направить активность ребенка в нужное русло.

- Руководитель класса сегодня - навигатор и ребенка, и семьи в условиях больших образовательных возможностей города, - считает Наталия Файдюк. - Он центр и модератор. Возможно, где-то менеджер и руководитель. И обязательно - немного психолог.