Закупившись гречкой и макаронами, теперь российские потребители, сидя в изоляции, радуют себя выпечкой, конфетами и чипсами. Продажи этих товаров за пару недель апреля выросли кратно.

Объемы продаж гречки, риса и макарон к середине апреля резко упали не только в сравнении с периодом ажиотажного спроса в марте, но и по отношению к апрелю прошлого года, говорится в исследовании Nielsen. Так, с 6 по 12 апреля в сравнении с тем же периодом 2019 года россияне купили на 12% меньше гречневой крупы, на 9% меньше риса и на 14% меньше макарон. С конца марта в офлайн-магазинах спрос все активнее смещается в пользу продуктов для приготовления пищи дома. Из десяти наиболее быстрорастущих продовольственных категорий пять относятся к продуктам, предназначенным для выпечки: продажи дрожжей с 6 по 12 апреля прибавили 148% в натуральном выражении по отношению к аналогичной неделе 2019 года, ванилина - 80%, добавок для выпечки - 76%, смесей для выпечки - 55%, муки - 42%.

При этом, отмечают в Nielsen, в онлайн-магазинах спрос переместился на импульсные товары и товары из категории "порадовать себя". Так, с начала апреля наблюдается активный рост онлайн-продаж сладостей. Только за неделю с 6 по 12 апреля россияне купили шоколадных развесных конфет, драже в шоколаде, семечек почти в пять раз больше по сравнению с аналогичной неделей 2019 года. При этом продажи чипсов выросли почти в четыре раза, вафлей в шоколаде - в три раза, шоколадных яиц - в 2,5 раза. Также почти в 2,5 раза выросли онлайн-продажи кофе в зернах и пасты.

Похожую тенденцию отмечают в "Азбуке вкуса". Так, в офлайн-магазинах в период с 6 по 12 апреля товарооборот по компонентам выпечки существенно вырос к аналогичной неделе 2019 года: дрожжи, желатин, разрыхлитель - более чем в три раза, сухие смеси для выпечки - в 3,6 раза, мука - более чем в два раза. Также почти в три раза выросли продажи замороженных мучных полуфабрикатов (тесто, пицца, лазанья, багеты).

В онлайн-торговле за этот же период серьезно выросли продажи плиточного шоколада (в три раза), чипсов, пирожных и вафлей (более чем в 2,5 раза), шоколадных конфет (более чем в два раза). Товары, обычно находящиеся в прикассовой зоне, раскупали более чем в два раза активнее.

С 6 по 19 апреля действительно наблюдался повышенный спрос на категории продуктов "прикассовой зоны", подтверждают в "Утконос онлайн". Суммарный рост в штуках для этой категории за последние две недели составил 37% относительно предыдущего периода и 150% относительно прошлого года. Продукты из "прикассовой зоны" растут в два раза больше к прошлому году за последние две недели, чем все остальные категории в сумме.

Когда положительных эмоций мало, организм пытается найти способы радоваться, объясняет врач-диетолог Ирина Лизун. В этом смысле нет ничего плохого в том, что россияне стали готовить дома. "Процесс приготовления пищи медитативный, в какой-то степени это способ сбросить негативную энергию", - поясняет она.

Другое дело - из чего будет приготовлена выпечка и другие блюда, говорит Лизун. Например, в мучных изделиях из магазина зачастую добавляется маргарин, в котором содержатся трансжиры - они крайне опасны для сердечно-сосудистой системы. А при избыточном потреблении сахара расходуются некоторые микроэлементы (в частности, хром и цинк), которые необходимы для построения гормона инсулина - он регулирует углеводный обмен. "Цинк отвечает за первый рубеж, встречу с инфекционным агентом", - объясняет врач. И если в организме образуется дефицит цинка, иммунная система не будет исправно работать. Соответственно, противостояние инфекции будет слабеть.

Если в течение месяца потреблять двойные порции конфет и булок, в весе можно прибавить до пяти килограммов

Нельзя забывать и о том, что повышенное потребление мучного и сладкого ведет к набору веса. По оценке Лизун, если в течение месяца потреблять двойные порции конфет и булок, в весе можно прибавить до пяти килограммов. "А избыточная жировая ткань дает эффект хронического воспаления. У людей с избыточным весом защитные силы организма подорваны. Недаром говорят, в особой зоне риска по коронавирусу находятся именно люди с избыточным весом", - рассказывает врач.

Поэтому если и печь, то лучше с добавлением фруктов и ягод. Стоит поискать интересные рецепты, которые не будут наносить вред нашему организму, советует диетолог. Если вы два года не готовили, например, салат из какой-нибудь редьки или брюквы, то самое время к ним вернуться.