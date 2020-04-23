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Рубрика: В мире

Китай даст ВОЗ 30 миллионов долларов наличными

Текст: Константин Волков

Китай принял решение поддержать борьбу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с коронавирусом, выделив ей 30 миллионов долларов наличными. Об этом 23 апреля написала у себя в Twitter официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Фото: AP Photo/Michael Conroy
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Эти средства, в частности, должны пойти на укрепление систем здравоохранения развивающихся стран. Ранее, 11 марта, КНР уже пожертвовала ВОЗ 20 миллионов долларов, деньги также были переданы наличными.

Это происходит на фоне отказа Вашингтона от финансовой поддержки ВОЗ после того, как 14 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что организация не предоставила полной информации об опасности коронавируса. Госсекретарь США Майкл Помпео также отметил в своем интервью американскому телеканалу Fox News, что Америка будет добиваться смены руководства ВОЗ, а в противном случае возможно, что спонсорская помощь со ее стороны (она составляет более 70 процентов бюджета ВОЗ) вообще не будет возобновлена.

В то же время на прошедшей 23 апреля в Москве в Международном дискуссионном клубе "Валдай" онлайн-презентации доклада о будущем БРИКС в условиях пандемии замдиректора Центра экономических и политических исследований стран с переходной экономикой, Университет Ляонин Цуй Чжэн отметил, что "не исключена возможность финансирования ВОЗ странами БРИКС в условиях отказа от этой функции США".

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