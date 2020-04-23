Ученые выяснили, как кофе меняет вкусовые ощущения

Кофе способен оказывать влияние на вкусовые ощущения человека. Об этом свидетельствуют результаты работы, проведенной учеными из Дании.

Как сообщает Foods, исследователи хотели выяснить, как кофе воздействует на обоняние и вкусовое восприятие. С этой целью была изучена реакция 155 человек.

"Тестируя обонятельную и вкусовую чувствительность до и после приема кофе, мы не обнаружили никаких изменений обонятельной чувствительности, но зафиксировали значительные изменения вкусовой чувствительности", - отмечают ученые.

Исследователи повторили эксперимент с кофе без кофеина и пришли к тому же результату.

"Кофе (обычный и без кофеина) изменяет восприятие вкуса, в частности, путем повышения чувствительности к сладкому и уменьшения чувствительности к горькому", - сообщают ученые. Правда, при этом отмечается, что речь идет о кратковременном изменении вкусовой чувствительности.